Dagotraduzione dal Guardian

Secondo i gruppi di attivisti, i lavoratori domestici conviventi che vivono a Hong Kong e hanno contratto il Covid sono rimasti senza casa perché i loro datori di lavoro li hanno licenziati o hanno rifiutato il loro ritorno alla residenza. Molti dei lavoratori, per lo più donne provenienti dall'Indonesia e dalle Filippine, sono state lasciate senza assicurazione per coprire le spese mediche.

Hong Kong è nel mezzo del suo peggior focolaio in assoluto con la variante Omicron che infetta migliaia di persone al giorno, travolgendo ospedali e strutture di isolamento del governo. Il problema è aggravato dalle rigide politiche di isolamento obbligatorio per i pazienti e dai contatti stretti, con decine di migliaia di persone che non riescono a trovare alloggio.

Gli è stato invece detto di isolarsi a casa, ma nel caso di dozzine di lavoratori domestici i datori di lavoro si sono rifiutati di lasciarli restare. Ci sono circa 390.000 lavoratori domestici a Hong Kong, che lavorano sei giorni alla settimana, per un minimo di HK $ 4630 (530 euro) al mese più vitto e alloggio. Sono legalmente obbligati a vivere con i loro datori di lavoro e isolarsi in qualsiasi altro luogo, diverso dalle strutture governative o dall'ospedale, è illegale.

Maria*, una collaboratrice domestica delle Filippine, è risultata positiva a un test antigenico rapido. Ha detto che il suo datore di lavoro le ha dato tre opzioni: pagarsi il soggiorno in un hotel di quarantena per due settimane, andare in ospedale e «dirgli che sono molto malata» o far rescindere il suo contratto.

«Sono andata in ospedale la mattina, ma c'erano così tanti pazienti che ho finito alle 6 di sera», ha detto. «Il mio datore di lavoro mi ha detto che non potevo tornare a casa loro, perché ero pericolosa e avevano paura che trasferissi il virus».

A mezzanotte, gli amici di Maria hanno contattato una ONG, HELP For Domestic Workers, che le ha trovato un posto in un rifugio. Altri lavoratori sono stati costretti a dormire nei parchi, sui cavalcavia o fuori dagli ospedali. HELP ha affermato che stavano assistendo più di 100 lavoratori rimasti senza casa, tra cui almeno una dozzina che sono stati licenziati o che hanno ricevuto l'ordine di non tornare a casa.

Martedì il console delle Filippine presso la città ha accusato i residenti di Hong Kong che stavano licenziando e sfrattando i loro lavoratori di atti illegali e “immorali”. «Se si può provare che è stato chiesto loro di andarsene a causa della loro malattia, questo può essere considerato un licenziamento illegale ai sensi dell'ordinanza sul lavoro a Hong Kong», ha affermato Raly Tejada, aggiungendo che la missione stava aiutando più di 60 persone.

«Stiamo coinvolgendo proattivamente anche i datori di lavoro per spiegare loro che licenziare i propri dipendenti in questi tempi difficili, soprattutto quando sono positivi, non è solo illegale. È immorale».

Manisha Wijesinghe, il direttore esecutivo di HELP, ha affermato che molti datori di lavoro avevano paura che loro e le loro famiglie potessero ammalarsi o essere mandati in strutture di quarantena come contatti stretti del lavoratore malato. «Non credo che ci sia un intento dannoso lì. È davvero la paura che sta guidando tutti in questo momento», ha detto.

Ma lasciare le donne senza casa, alcune fino a tre o quattro notti nell'inverno di Hong Kong, è «insostenibile». Wijesinghe ha invitato i residenti di Hong Kong a fornire sostegno ai loro lavoratori domestici che si sono ammalati.

«Capiamo che è un momento spaventoso e ognuno è preoccupato per la propria sicurezza, per quella dei propri figli e della famiglia, ma il fatto è che anche il lavoratore domestico fa parte della famiglia. Sono quelli che si prendono cura di te giorno per giorno», ha detto. Secondo HELP e altre ONG, la maggior parte dei casi di lavoratori bloccati sono persone risultate positive prima di un volo di ritorno a cui è stato negato l'imbarco.

Mai* ha detto di aver dormito in una tenda dopo essere risultata positiva prima del suo volo per le Filippine, e le è stato rifiutato il rientro nella pensione dove alloggiava.

«Mi hanno dato una tenda e una spessa coperta per non sentire freddo. Ho dormito tutta la notte fuori dalla pensione», ha detto. Da allora Mai si è trasferita in un rifugio, ma le ONG affermano che le strutture, che di solito ospitano persone tra un lavoro o l'altro in attesa di voli per tornare a casa, non sono attrezzate per isolare anche i pazienti Covid.

Il governo ha detto che si sta coordinando con i consolati per fornire assistenza ai lavoratori che hanno perso il lavoro e sta cercando siti di alloggio alternativi. Maria ha detto che spera di tornare al suo lavoro perché ha tre figli da mantenere, ma cercherà nuovi datori di lavoro.

«Non so se mi ammalerò di nuovo se succederà di nuovo. Se mi fanno di nuovo questo, penso che non tornerò da loro», ha detto.