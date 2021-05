PAURA AD ALTA QUOTA - UN TURISTA CINESE E' RIMASTO BLOCCATO A 100 METRI DI ALTEZZA SU UN PONTE DI VETRO ANDATO IN PEZZI PER IL FORTE VENTO - LE RAFFICHE HANNO RAGGIUNTO I 150 KM ORARI - L'UOMO E' RIMASTO AGGRAPPATO PER UN'ORA ALLA STRUTTURA E POI E' STATO PORTATO IN SALVO - IN CINA I PONTI DI VETRO VANNO PER LA MAGGIORE: NE SONO STATI COSTRUITI ALMENO 60, MA LA POPOLAZIONE SI INTERROGA SULLA LORO SICUREZZA (GIUSTAMENTE)

Giovedì un turista è rimasto bloccato su un ponte di vetro in un resort nella provincia di Jilin, nel nord-est della Cina, che aveva subito dei danni in seguito a una tempesta. L'incidente ha sollevato molta preoccupazione sulla sicurezza dei ponti di vetro il cui numero è in costante aumento in tutto il Paese.

Stando alle dichiarazioni delle autorità cittadine, intorno alle 12:45 diverse parti in vetro del ponte alto 100 metri sono state spazzate via da raffiche di vento che hanno raggiunto i 150 km orari sul monte Piyan nella città di Longjing.

Grazie agli sforzi congiunti dei vigili del fuoco, della polizia e del personale forestale e del turismo, l'uomo è riuscito a trascinarsi e a mettersi in salvo alle 13:20. In seguito è stato trasportato in ospedale dove sta ricevendo assistenza psicologica.

Anche se non sono state segnalate vittime, l'incidente ha sollevato molte discussioni online, totalizzando oltre 4 milioni di visualizzazioni sul social network simile a Twitter, Sina Weibo.

«Questo è esattamente il motivo per cui non oso salire su un ponte come quello», ha scritto un netizen di nome "Wadetian". «Quanto spesso eseguono la manutenzione?», ha chiesto un altro utente.

I ponti con passerella di vetro stanno diventando sempre più popolari nelle località di montagna cinesi e sono un modo per attirare i turisti in cerca di novità e avventura.

Secondo la rivista Earth pubblicata dal Museo Geologico della Cina, a fine del 2016 in tutto il Paese sono stati costruiti almeno 60 ponti in vetro. Nelle province montuose come Jiangxi, Hunan e Yunnan, i ponti di vetro sono particolarmente comuni.

Il più famoso è quello di Zhangjiajie, una destinazione turistica nello Hunan: lungo 430 metri e largo sei, è appeso tra due ripide scogliere e sospeso a 300 metri dal fondo del canyon.

«Negli ultimi anni ne sono stati costruiti tantissimi e sono molto popolari tra i turisti. Ma come possiamo garantirne la sicurezza?» ha chiesto un netizen di nome Li, medico nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina.

Alcuni governi locali hanno già messo in atto delle linee guida per prevenire potenziali pericoli. La provincia di Hebei, nella Cina settentrionale, nel 2018 ha rilasciato norme tecniche per ponti e passerelle di vetro nelle aree panoramiche, fornendo delle linee guida specifiche in merito a materiali, posizione, design, costruzione e utilizzo.

Ad esempio, secondo queste linee guida, i ponti di vetro non dovrebbero essere costruiti in aree ad alta attività sismica, devono essere chiusi durante il maltempo e i disastri naturali, e il numero di persone deve essere limitato a non più di tre per metro quadro.

Il resort di Piyan Mountain è stato chiuso. Il governo della città di Longjing effettuerà un controllo completo di tutte le attrazioni turistiche. Nel frattempo è stata aperta un'indagine sul caso.