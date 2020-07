2 lug 2020 18:10

PAURA PER UNA BIMBA SVEDESE DI SETTE ANNI: GRAFFIATA DA UN PIPISTRELLO A MILANO, È STATA RICOVERATA IN OSPEDALE A LIVORNO (LA FAMIGLIA SI TROVAVA IN TRANSITO LÌ PER MOTIVI TURISTICI) - LA BAMBINA, IN OTTIME CONDIZIONI DI SALUTE, È STATA PRECAUZIONALMENTE TENUTA IN OSSERVAZIONE NELLA NOTTE E DIMESSA DOPO UNA PROFILASSI ANTI-RABBICA…