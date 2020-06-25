PAURA A BOLOGNA! FOCOLAIO COVID ALLA BARTOLINI: OLTRE 40 POSITIVI. CHIUSO IL MAGAZZINO - L’AZIENDA DI TRASPORTI CONTINUA A RESTARE APERTA E ATTIVA SOPRATTUTTO NELLA PARTE LOGISTICA E NELLE CONSEGNE. PRONTI I TEST A TAPPETO ATTRAVERSO TAMPONI A TUTTI I DIPENDENTI…
LA CAMPAGNA ELETTORALE È INIZIATA DAVVERO E SI SFIDANO I DUE CANDIDATI: TRUMP CONTRO OBAMA - IL PUZZONE ARANCIONE DOPO IL FLOP DI TULSA E ORGANIZZA UN ALTRO RADUNO, STAVOLTA PIENO DI GENTE, E ANNUNCIA NUOVI DAZI CONTRO FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA E REGNO UNITO - OBAMA FA UN COMIZIO VIRTUALE E PER LA PRIMA VOLTA PARLA DI TRUMP IN MODO DIRETTO, ACCUSANDOLO DI ''DIVIDERE IL PAESE'', CON UN GOVERNO ''CAOTICO, DISORGANIZZATO E MALIGNO''. BIDEN MENO PARLA E MEGLIO È
L'OPERAZIONE POLITICO-FINANZIARIA CHE DISEGNERÀ IL FUTURO DELL'ITALIA È IN CORSO (MA NON LO LEGGERETE SUI GIORNALI) – COME MAI A GRILLO È PARTITO L’EMBOLO SULLA RETE UNICA? DOPO GLI ANNUNCI DELL’ENTRATA DEL FONDO KKR IN TIM E DEL FONDO MACQUARIE IN OPEN FIBER, DUE GIGANTI INTERNAZIONALI CHE SI PAPPANO L'INFRASTRUTTURA NEVRALGICA DEL PAESE, GRILLO, CALZATO L’ELMETTO, HA CHIAMATO CONTE ED È PARTITA L’OPERAZIONE TIM TRICOLORE - DEBELLATO LO SBARCO DEI FONDI STRANIERI, RESTA UN OSTACOLO: LA VIVENDI DI BOLLORE’ CHE HA IN MANO IL 24% DI TIM. PER SUPERARLO, GRILLO E’ STATO COSTRETTO AD INGOIARE IL ROSPO DEI ROSPI: LO PSICONANO BERLUSCONI, ORMAI AZIONISTA ESTERNO DEL GOVERNO CONTE…
"TRE TEGOLE DAL GIUDICE SPORTIVO DOPO INTER-SASSUOLO: TRE GIORNATE A SKRINIAR, UNA A CONTE, ZERO A GAGLIARDINI" – L’INTERISTA BIASIN IRONIZZA SUL GOL SBAGLIATO DAL CENTROCAMPISTA CHE E’ RIUSCITO A COLPIRE LA TRAVERSA DA UN METRO CON LA PORTA SPALANCATA - MEME + VIDEO
CAFONALINO – EFFETTI NEFASTI DELLA RIAPERTURA: MATTEO RENZI CHE PRESENTA IL SUO INUTILE LIBRO UN GIORNO SÌ E L’ALTRO PURE – DOPO AVER OCCUPATO LA GALLERIA BORGHESE (CHISSA' QUANTO HA PAGATO), IL SENATORE SEMPLICIOTTO DI RIGNANO HA INVASO IL CHIOSTRO DEL PIO SODALIZIO DEI PICENI – C’ERANO TUTTI GLI ULTIMI SAMURAI DEL RENZISMO MORENTE: LA BOSCHI, MARATTIN, GIACHETTI E MALGRADO LA PRESENZA DELL’EX AD DI ATLANTIA CASTELLUCCI NON E' CROLLATO NULLA - L’AMMISSIONE: “GOVERNIAMO CON IL M5S SOLO PER NON FAR VINCERE I SOVRANISTI…” – VIDEO
IL SALTO DEL BESTIONE – CHIUDETE LE VALIGIE E VOLATE CON LA FANTASIA FINO ALL’ISOLETTA DI NOSY BE, A NORD OVEST DEL MADAGASCAR, PER ASSISTERE ALLE MERAVIGLIOSE ACROBAZIE DELLE BALENE: L’ISOLA, CHE NEL 1729 HA RISCHIATO DI FINIRE IN MANO AI SAVOIA, È IL PUNTO DI PARTENZA PER ASSISTERE AI COLPI DI CODA SULLA SUPERFICIE DELLE ONDE E L’USCITA DI SLANCIO DALL’ACQUA IN VERTICALE – MA A COSA SONO DOVUTI QUESTI SALTI? I MASCHI USANO… VIDEO
“QUANDO MI VENGONO A DIRE CHE GLI ASINTOMATICI NON TRASMETTONO L'INFEZIONE MI CADONO LE BRACCIA” - IL VIROLOGO CRISANTI: “VISTO CHE I SINTOMATICI SONO SEMPRE MENO, QUALCUNO MI PUÒ SPIEGARE DA DOVE ORIGINANO TUTTI QUESTI NUOVI CONTAGI? CADONO DAL CIELO? - E’ VERO, LA CARICA VIRALE E’ DIMINUITA MA POSSIAMO REIMPORTARE IL CORONAVIRUS, COME È SUCCESSO IN COREA, A SINGAPORE, NELLA STESSA CINA E IN GERMANIA…”