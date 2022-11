2 nov 2022 18:28

PAURA E DELIRIO A BARLETTA – UNA BANDA DI ALMENO 4 PERSONE ARMATE HA DATO FUOCO A UN’AUTO VICINO ALL’UFFICIO POSTALE DELLA CITTÀ PUGLIESE, PER BLOCCARE UN PORTAVALORI E RAPINARLO - IL TUTTO DAVANTI A DEI PENSIONATI IN FILA PER RITIRARE LA PENSIONE: A CAUSA DEL FUMO E DELLO SPAVENTO, ALCUNI SI SONO SENTITI MALE – I BANDITI HANNO COLPITO ALLE 9 DI MATTINA IN UNA ZONA MOLTO AFFOLLATA DEL CENTRO STORICO E SONO SCAPPATI VIA UN BOTTINO DI CIRCA… - VIDEO