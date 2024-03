PAURA E DELIRIO SULLA CIRCUMVESUVIANA – DOPO IL CASO DELLA VASCA DA BAGNO, QUALCUNO HA LASCIATO UN FRIGORIFERO SUI BINARI DELLA LINEA FERROVIARIA NAPOLETANA, ALL'ALTEZZA DI UN PASSAGGIO A LIVELLO A POMPEI. E UN TRENO IN CORSA L'HA PRESO IN PIENO – LIEVI DANNI AL CONVOGLIO E TANTA PAURA A BORDO, MA PER FORTUNA NESSUN FERITO – LA DENUNCIA DELL’ENTE CHE GESTISCE LA LINEA: "NON SI TRATTA DI VANDALISMO O RAGAZZATE MA DI DELINQUENTI, SABOTATORI, TERRORISTI"

frigorifero sui binari della circumvesuviana

(ANSA) - Un frigorifero è stato abbandonato sui binari della Circumvesuviana ed un treno in corsa l'ha preso in pieno. È accaduto ieri sera nella zona del passaggio a livello di via Crapolla a Pompei: lievi danni al convoglio e soprattutto tanta paura a bordo, ma per fortuna non si registrano feriti.

Lo scorso 20 febbraio nello stesso punto fu abbandonata una vasca da bagno. "Non si tratta di vandalismo o ragazzate ma di delinquenti, sabotatori, terroristi. Mi auguro che le forze dell'ordine li prendano e li sbattano in galera", il commento del presidente dell'Ente Autonomo Volturno, Umberto De Gregorio.

Stando a ciò che è emerso finora, il macchinista si è accorto solo all'ultimo momento del frigorifero abbandonato lungo il percorso ma pur provando a frenare, non è riuscito ad evitare l'impatto, che è stato comunque leggero. A denunciare l'accaduto è il presidente dell'Ente Autonomo Volturno, Umberto De Gregorio, che sui suoi profili social evidenzia come "dopo la vasca da bagno ed il new jersey, ora è stata la volta di un frigorifero. Sempre nello stesso punto, passaggio a livello di via Crapolla". L'azienda, stando a ciò che fa sapere De Gregorio, ha deciso di correre ai ripari: "Da oggi metteremo una guardia giurata fissa e stiamo installando le telecamere posizionate sul punto".

