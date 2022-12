3 dic 2022 15:30

PAURA PER PELÈ – L'EX CAMPIONE BRASILIANO NON RISPONDE PIÙ ALLA CHEMIOTERAPIA ED È STATO TRASFERITO NEL REPARTO CURE PALLIATIVE ALL'OSPEDALE “ALBERT EINSTEIN” DI SAN PAOLO – L82ENNE SOFFRE DI UN CANCRO ALL'INTESTINO, ALLARGATOSI A POLMONI E FEGATO. SOLO IERI AVEVA RASSICURATO VIA INSTAGRAM: “SONO IN OSPEDALE PER LA VISITA MENSILE”