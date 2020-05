LA PAURA SI COMBATTE A MANO ARMATA - NUOVO RECORD NELL’ACQUISTO DI ARMI NEGLI USA: SECONDO L'FBI AD APRILE SONO STATI CONDOTTI 2.911.128 BACKGROUND CHECK - L'ONDATA DI APRILE SEGUE QUELLA DI MARZO IN CUI SONO STATI BATTUTI TUTTI I RECORD CON 3.740.688 CONTROLLI, IL NUMERO PIÙ ALTO MAI REGISTRATO IN UN SOLO MESE – DA QUANDO È INIZIATA LA PANDEMIA GLI AMERICANI SI SONO ARMATI FINO AI DENTI PER PAURA DELL’ESPLOSIONE DELLA BOMBA SOCIALE…

DAGONEWS

fila in un negozio di armi in california

Non si arresta nemmeno ad aprile la richiesta di armi negli Usa. Secondo l'FBI, lo scorso mese sono stati condotti 2.911.128 background check, i controlli che preludono all’acquisto.

L'ondata di aprile segue quella di marzo in cui sono stati battuti tutti i record con 3.740.688 background check, il maggior numero di controlli condotti in un solo mese dall'inizio della NICS.

negozio di armi affollato negli usa

Dietro l’ondata di marzo e aprile c’è una corsa senza precedenti all’acquisto di armi e munizioni per paura di disordini durante il lockdown per la pandemia da coronavirus e la conguente bomba sociale che potrebbe esplodere in qualsiasi momento. Kyle Olsen, proprietario delle Olsen Firearms dell'Arizona, ha dichiarato: «Non abbiamo mai visto niente del genere».

