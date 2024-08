PAURA AL TERMINE DEI 200 METRI MISTI FEMMINILI ALLE OLIMPIADI DI PARIGI: TAMARA POTOCKA, NUOTATRICE SLOVACCA DI 21 ANNI, È COLLASSATA A BORDO PISCINA DOPO LA GARA - LA RAGAZZA, DOPO AVER PERSO I SENSI, È STATA IMMEDIATAMENTE SOCCORSA ED È STATA PORTATA VIA IN BARELLA CON LA MASCHERA DELL’OSSIGENO. E NON AVEVA NEMMENO NUOTATO NELLA SENNA...

Paura al termine dei 200 metri misti femminili alle Olimpiadi di Parigi. La nuotatrice slovacca di 21 anni, Tamara Potocka, è collassata a bordo piscina. La gara si è svolta a La Defensa Arena e l’atleta si è classificata settima.

La giovane, al termine della gara, ha spaventato i presenti crollando a terra perdendo i sensi. Immediatamente sono scattati i sanitari, che l’hanno soccorsa con una barella mentre il pubblico osservava in silenzio. Potocka è stata portata via con la maschera per l’ossigeno. La 21enne è stata trasportata in ospedale.

[…] “Tamara Potocká soffre d’asma e ha avuto un attacco dopo aver nuotato. Non aveva con sé farmaci specifici, ecco perché è stata male. L’hanno portata in infermeria, dove le hanno somministrato ossigeno e probabilmente alcuni farmaci. Era perfettamente cosciente e comunicava con le persone. Sarà tenuta sotto controllo per un po’ a scopo precauzionale”.

