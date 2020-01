9 gen 2020 19:20

PAY FOR FOLLOW – IL MAGNATE GIAPPONESE YUSAKU MAEZAWA HA ANNUNCIATO CHE REGALERÀ 1 MILIARDO DI YEN A 1000 FOLLOWER SCELTI A CASO – L’UNICO REQUISITO PER PARTECIPARE È RETWITTARE IL MESSAGGIO CHE CONTIENE L’OFFERTA. LA SOMMA EQUIVALE A 8 MILIONI DI EURO. MA SIAMO SICURI CHE ALLA FINE SGANCERÀ O È SOLO PUBBLICITÀ PER UN EGOMANE IN CERCA DI ATTENZIONE? – VIDEO