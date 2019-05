PAZZI LORO O PARANOICI NOI? - LE NUOVE GENERAZIONI DI GENITORI LO SANNO BENE: SONO OSSESSIONATI DA CONSIGLI (E SISTEMI DI SICUREZZA) SU COME TENERE I FIGLI AL SICURO - MA COSA SUCCEDEVA IN PASSATO? C'ERA TUTTA QUESTO TERRORE DEI PERICOLI? - C'ERANO SEGGIOLINI DA AUTO IMPROVVISATI, CANNE DA PESCA PER INSEGNARE A NUOTARE E…

DAGONEWS

Chissà in quanti hanno ascoltato per ore le ramanzine su come sarebbe meglio crescere i figli, su come educarli e, soprattutto, come tenerli lontani dai pericoli. Ma questa carrellata di foto vintage raccolte da Bored Panda ci dimostra come o prima non si aveva alcun senso del pericolo o oggi i nuovi genitori sono diventati semplicemente paranoici.

Detto che la via di mezzo in questi casi è la giusta via, ecco come i genitori del passato hanno messo (inconsciamente?) a repentaglio la vita dei loro bambini: c’è chi li ha attaccati a della canne da pesca per insegnare loro a nuotare, c’è chi ha permesso di far scolare a un bimbo piccolo una birra e chi gli ha consentito di fare qualche tipo di sigaretta.

Per non parlare dei rudimentali seggiolini da auto e di una mamma che si presta a reggere una rampa di lancio per il salto del figlio in bicicletta.

