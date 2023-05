IL PD HA UN PROBLEMA: I SINISTRATI FILORUSSI – NEL QUARTIERE ROMANO DI SAN LORENZO, LA PRESIDENTE DEL MUNICIPIO, LA DEM FRANCESCA DEL BELLO, HA AUTORIZZATO UNA MOSTRA D’ARTE RIBATTEZZATA “RESISTENZA”. CON LA “Z” DI PUTIN IN BELLA MOSTRA NELLA LOCANDINA – DEL BELLO SI DIFENDE: “NON POSSIAMO OPERARE UNA CENSURA”. MENTRE LE PITTRICI CHE ESPONGONO DIFENDONO LA LORO LINEA A FAVORE DELLE RAGIONI DI MOSCA (E PRENDONO IL PLAUSO DELL’AMBASCIATA RUSSA)

Estratto dell’articolo di Giuseppe Scarpa per “la Repubblica - Edizione Roma”

Una mostra d’arte filorussa ribattezzata “ResistenZa”. Con la “Z” in bella mostra nella locandina che rimanda alla lettera dipinta sui carri armati delle forze armate di Mosca impiegate in guerra contro l’Ucraina. Una mostra ospitata alla Casa della Partecipazione, quartiere San Lorenzo, via dei Sabelli 88. Una mostra autorizzata dal II Municipio che, di quello spazio, è il proprietario e gestore.

L’evento è andato in scena il 20 maggio. Le pittrici che hanno esposto i loro quadri sono Federica Vasselli ed Elena Begma. La prima, nel 2022, ha partecipato alla mostra d’arte politica “ Operazione Speciale Sila” che mirava a documentare la guerra in Ucraina, ricevendo il plauso dell’ambasciata russa in Italia.

Begma, invece, si è laureata all’Accademia Statale d’Arte V.I. Surikov di Mosca. A presentare la mostra è stato Igor Camilli, il segretario nazionale di “Patria Socialista”, una formazione di estrema sinistra. «Ringraziamo sentitamente e fraternamente — si legge sul profilo Facebook del movimento — le presenze dell’Ambasciata Russa, Ambasciata Bielorussa, Ambasciata del Nicaragua, Ambasciata di Cuba, Comunità palestinese Roma e Lazio, dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia- Cuba e del Comitato di solidarietà con la Bielorussa».

Francesca Del Bello la presidente del II Municipio, esponente dem, spiega che « si è riunito l’ufficio di presidenza del Municipio e ha dato il via libera. Capiamo bene che il tema è controverso, […] ma di certo non possiamo negare uno spazio, si tratterebbe di operare una censura. Dobbiamo rimanere comunque nel perimetro del dettato costituzionale » , sottolinea Del Bello.

Ma ecco ciò che ha detto durante l’inaugurazione della mostra una delle due pittrici: « Io ringrazio tutti per essere venuti qui — ha spiegato Vasselli — con la nostra presenza qui abbiamo fatto molto più noi con la solidarietà alla Russia di quanto non abbiano fatto tutti i nostri politici.

Ovviamente la mia arte è un’arte politica e […] si pone l’obiettivo di raccontare ciò che in Italia viene censurato […]. A cuore mi sta il tema della guerra nel Donbass. Uno dei miei primi quadri fu “Moscovoi”, proprio per raccontare questa cosa non detta e censurata per otto anni. L’italiano non sapeva nulla della guerra in Donbass, si è svegliato solo l’anno scorso […] con la Russia che ha invaso l’Ucraina, ma non sapeva nulla dei motivi precedenti […]».

