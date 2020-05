PECHINO SI MANGIA LA MELA - SONO SBARCATI IN ITALIA NEL MAGGIO DEL 2018 E IN DUE ANNI GLI SMARTPHONE LOW-COST DI XIAOMI SI SONO FATTI LARGO TRA I COLOSSI, FINO A SCALZARE DAL PODIO UNA SUPERSTAR COME APPLE – NEL NOSTRO PAESE, INFATTI, L’AZIENDA DI CUPERTINO SI DEVE ACCONTENTARE DI UN QUARTO POSTO DOPO SAMSUNG, HUAWEI E XIAOMI…

F. SP. per ''la Stampa''

xiaomi note 10 con fotocamera da 108 megapixel 6

Sono sbarcati in Italia nel maggio del 2018. E in due anni gli smartphone low-cost di Xiaomi si sono fatti largo tra i colossi, fino a scalzare dal podio delle vendite tricolori una superstar come Apple. Risultato: Cina batte Stati Uniti 2 a 0. Già perché secondo l' ultima fotografia scattata dal rapporto di Canalys, uno studio che riguarda il primo trimestre dell' anno, ora il podio parla per due terzi mandarino, ed è comunque a completa trazione asiatica.

La classifica delle vendite in Italia vede infatti al primo posto la coreana Samsung (38% del mercato, in calo del 24%), quindi Huawei (27% del mercato, in calo del 27%) e infine per l' appunto l' arrampicatrice Xiaomi con il 16% del mercato e in crescita del 306%. L' americana Apple si deve ora accontentare della quarta posizione con il 5% del mercato (in calo del 70%), seguita da Oppo, altra azienda cinese, in quinta posizione, con il 4%, ma in crescita del 1.502%.

apple coronavirus

La Cina insomma spopola, non solo nell' equipaggiamento elettronico per le nuove reti mobili 5G, su cui si sono concentrate le critiche del presidente Usa Donald Trump, ma dove Huawei avanza a colpi di investimenti: 3,1 miliardi quelli previsti un anno fa fino al 2021. L' offensiva cinese è sempre più forte anche sui terminali che ciascuno di noi tiene in tasca. Il numero uno di Xiaomi Italia, Leonardo Liu ha parlato di «grande orgoglio» per la scalata in classifica, «nonché un' ulteriore dimostrazione dell' impegno e della costanza con cui operiamo per mantenere la promessa fatte».

LEI JUN DI XIAOMI

Non solo in Italia. Xiaomi prosegue la sua scalata anche nel resto d' Europa. In Europa centro-orientale dove il gruppo registra il 14% del mercato, il 10% in Europa occidentale, con una crescita rispettivamente del 58% e del 79% rispetto ai primi tre mesi di un anno fa.

XIAOMI

A livello globale Xiaomi, in un contesto in cui le spedizioni globali di smartphone, pari a 272 milioni di unità, hanno subìto un decremento del 13% rispetto all' anno precedente, le spedizioni di smartphone Xiaomi a livello globale nel primo trimestre del 2020 hanno raggiunto le 30,2 milioni di unità, rispetto alle 27,8 milioni spedite l' anno precedente nello stesso periodo. nell' anno orribile della pandemia resta in quarta posizione con l' 11,1% di quota di mercato.

xiaomi 6 le fotocamere del xiaomi note 10 assistenza iphone iphone 2 xiaomi note 10 con fotocamera da 108 megapixel 1 apple iphone 1 xiaomi 3 apple coronavirus 1 xiaomi 1 xiaomi 2 xiaomi note 10 con fotocamera da 108 megapixel 2 xiaomi 4 xiaomi 5 xiaomi note 10 con fotocamera da 108 megapixel 5 xiaomi note 10 con fotocamera da 108 megapixel 3 xiaomi note 10 con fotocamera da 108 megapixel 4