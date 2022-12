PECUNIA? OLET DI PETROLIO! - SONO ANNI CHE IL QATAR CERCA DI OTTENERE VISIBILITÀ E INFLUENZA GLOBALE CON INVESTIMENTI STRATEGICI IN EUROPA CHE VANNO DAL SETTORE ENERGETICO, ALL'IMMOBILIARE E AL LUSSO - L'ITALIA È IL PAESE DOVE DOHA HA SPESO DI PIÙ, CON OLTRE 22 MILIONI SPESI SU 45 PROGETTI - A PREOCCUPARE SONO GLI INVESTIMENTI CHE RIGUARDANO LA COSTRUZIONE DI MOSCHEE E CENTRI ISLAMICI, LA MAGGIOR PARTE DEI QUALI GESTITI DAI FRATELLI MUSULMANI...

Estratto dell'articolo di Lorenzo Vidino per “la Repubblica”

QATARGATE

Lo scandalo corruzione che ha travolto il Parlamento Europeo è l'ennesima conferma dell'enorme influenza che il Qatar è riuscito a ottenere in tutto il Continente. […] Ottenere visibilità e influenza, tessere una rete di contatti che, ognuno in modo diverso, possano innalzare la posizione del Qatar, una strategia a livello globale che vede nell'Europa un tassello fondamentale e nell'Italia un Paese di particolare interesse. Investimenti strategici che vanno dal settore energetico, fondamentale in questo periodo, all'immobiliare (è loro Porta Nuova a Milano) al lusso. […]

QATARGATE

Ma anche utilizzo massivo di società di pubbliche relazioni e conseguente ottenimento di copertura mediatica di favore, e una diplomazia che spesso si spinge ben oltre il lecito, diventando vera e propria coltivazione di politici "amici," come l'inchiesta belga pare dimostrare. […]

Qualche anno fa l'ospitalità qatariota aveva ammaliato anche Salvini. Se nel 2017 il leader della Lega esortava a «istituire immediatamente blocchi e controlli anche in Italia e in Europa sugli ingressi, i fondi e gli investimenti provenienti dal Qatar», pochi mesi dopo, in una diretta Facebook da Doha, si sperticava di elogi per «un Paese che cresce, che accoglie, che ha voglia di lavorare con l'Italia».

MOSCHEA ITALIA

Ma gli investimenti qatarioti in Italia riguardano anche un altro campo estremamente problematico: l'islamismo radicale. Da anni il Qatar finanzia la costruzione su larga scala di centri islamici in tutta Europa. Un fenomeno di per sé non preoccupante se non fosse che la stragrande maggioranza di questi centri sono gestiti dai Fratelli Musulmani, movimento supportato dal Qatar a livello globale, e promuovono la diffusione di un tipo di islam incompatibile coi valori europei e i diritti umani.

MOSCHEE VENETO 4

Non a caso negli ultimi anni l'Unione Europea e vari governi europei hanno più volte sollevato la questione del finanziamento qatariota all'islam radicale. […] In tutta Europa aveva fatto scalpore nel 2019 la pubblicazione di Qatar Papers, libro basato su migliaia di documenti interni della Qatar Charity, la fondazione formalmente indipendente ma in realtà controllata dall'emiro del Qatar e nodo centrale del soft power del piccolo emirato. Il libro aveva rivelato 113 progetti finanziati in tutta Europa nel solo 2014, per un totale di 71 milioni di Euro. Può non stupire che il Paese dove la Qatar Charity ha speso di più sia l'Italia, più di 22 milioni suddivisi su 45 progetti.

MOSCHEE VENETO 3

Moschee e centri islamici, soprattutto nel nord (Saronno, Piacenza, Brescia, Alessandria.), ma anche centro e sud. Anzi, tra le regioni primeggia la Sicilia con i suoi 11 progetti, nei capoluoghi come in piccoli centri quali Comiso e Vittoria. […]

MOSCHEE VENETO

E se all'estero la costruzione di moschee qatariote veniva accompagnata da polemiche e talvolta bloccata dalle autorità, in Italia le strutture sono state spesso inaugurate in pompa magna da sindaci locali (se per sempre ingenuità o perché "amici" è difficile dire). […]