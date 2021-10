29 ott 2021 19:53

UNA PEDALATA PER IL CLIMA - IL CICLISTA ACROBATICO DANNY MACASKILL HA PEDALATO SULLA PALA DI UNA TURBINA EOLICA A 70 METRI DI ALTEZZA PER AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO - "E' COSI' IN ALTO CHE NON SEMBRA ALTO" - LA CLIP E' STATA REALIZZATA IN VISTA DEL VERTICE COP26 A GLASGOW DI DOMENICA PROSSIMA - "SPERIAMO CHE IL PIANETA POSSA INIZIARE A GUARIRE"... - VIDEO