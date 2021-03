PEE AND STOP – “CHI” SCODELLA LE FOTO DI QUEL GRAN SIGNORE DI ANTONINO SPINALBESE, CHE TIRA FUORI L’AUGELLO DALLE MUTANDE IN UNA STRADA DI MILANO E PISCIA: IL PARRUCCHIERE ERA IN MACCHINA CON LA FIDANZATA BELEN QUANDO È STATO COLTO DALL’URGENZA IMPELLENTE, HA INCHIODATO E ALLA VELOCITÀ DELLA LUCE SI È PRECIPITATO FUORI DALL’ABITACOLO – SPERAVA DI PASSARE INOSSERVATO E INVECE…

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

antonino spinalbese piscia in strada a milano 1

“Mi scappa la pipì papà… Non ne posso proprio più” recitava una vecchia canzone, che è quanto mai perfetta per fotografare quel che è accaduto a Milano l’altro giorno. Antonino Spinalbese in auto con la fidanzata Belen Rodriguez ha un bisogno fisiologico e inchioda la vettura in piazza per assecondarlo. La showgirl attende a bordo, ma i paparazzi del settimanale “Chi” si scatenano.

Il siparietto che si sono trovati davanti i fotografi è decisamente curioso. L’hair-stylist che fa coppia fissa con la Rodriguez e con cui la showgirl aspetta la sua prima bambina doveva fare un bisognino e non ha esitato a fermare l’auto per correre nel vicino parchetto. Alla velocità della luce e senza mascherina si è sistemato i pantaloni ed è ripartito senza accorgersi di essere finito nell’obiettivo dei flash.

belen e antonino spinalbese 7

Belen non perde occasione per filmare il suo Antonino, ma questa l’ha evitata volentieri. Poco prima lo aveva ripreso mentre giocava ai videogame o ancora mentre l’accompagnava in giro per shooting. Inseparabili, Belen e Antonino condividono vita privata e professionale, con l’hair-stylist sempre pronto a dare un tocco prezioso alla capigliatura e al trucco della fidanzata. Intanto la Rodriguez fa sapere di essere alla 19esima settimana: “Luna Marie è grande come un mango” scrive.

