PEGGIO CHE NEGLI ANNI ’70: SIAMO TORNATI DIRETTAMENTE AI TEMPI DELL’INQUISIZIONE! IL RETTORE DELLA STATALE, ELIO FRANZINI, AVREBBE ISTITUITO, COME RICHIESTO DAGLI STUDENTI DE’ SINISTRA (SUOI ELETTORI), UNA COMMISSIONE PER GIUDICARE IL PROFESSORE BASSANI REO DI AVER CONDIVISO (NON SCRITTO) UN POST DEFINITO SESSISTA CONTRO KAMALA HARRIS - LA “COMMISSIONE ETICA” SAREBBE COMPOSTA DA SOLE DONNE O MAGGIORANZA DI DONNE. AL DOCENTE INCRIMINATO POTRÀ ESSERE CHIESTO DI “RETTIFICARE PUBBLICAMENTE” LA PROPRIA POSIZIONE, PROPRIO COME AI TEMPI DELL’INQUISIZIONE…

Il rettore dell’Università Statale, Elio Franzini, avrebbe istituito, come richiesto dagli studenti legato alla sigla di sinistra Unisì suoi elettori, una commissione per giudicare il professore Luigi Marco Bassani.

Come ricorderete, Unisì, è l’associazione studentesca di “sinistra” della Statale (e indottrinati al politically-correct) che si è segnalata per la campagna in favore della distribuzione gratuita (o sottoprezzo, 20 centesimi) degli assorbenti igienici in università (intervenì Lia Quartapelle, compagna di Martelli, a loro sostegno). Il professor Bassani è, invece, il docente di Scienze politiche reo di aver condiviso (non scritto) sul suo profilo Facebook un post in inglese definito sessista contro Kamala Harris. Il post (tradotto) diceva.

“Sarà d'ispirazione per le ragazze mostrare che se vai a letto con gli uomini giusti e ammanicati allora puoi anche fare da spalla a un uomo affetto da demenza. Praticamente è la storia di Cenerentola". Il riferimento, noto e pubblicato, è al potente ex fidanzato della Harris, Willie Brown, già sindaco di San Francisco e politico di lungo corso del partito democratico californiano. Lui aveva 60 anni, lei 29, e ha ammesso di averla aiutata nella carriera, nominandola in ruoli importanti e ben pagati pur rimanendo a lungo sposato con la moglie

(qui la storia:

https://m.dagospia.com/la-storia-della-relazione-di-kamala-harris-con-willie-brown-sindaco-di-san-francisco-sposato-e-244639 ).

Ebbene, stando ai primi rumors, la “commissione etica” (così si chiama, “etica”) sarebbe composta da sole donne o maggioranza di donne. Al docente incriminato potrà essere chiesto di “rettificare pubblicamente” la propria posizione, proprio come ai tempi dell’Inquisizione. Se non lo farà, scatterà la diffida o sospensione. Poi, poiché il professore Bassani porta pure gli occhiali, forse non gli resterà che la rieducazione nei campi per evitare i killing filds come ai “bei tempi” del pensiero unico dei khmer ruoge, i quali, ovviamente (loro e buona parte dei giovani occidentali), ritenevano di avere ragione.

