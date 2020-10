IL PEGGIO DEVE ANCORA VENIRE – SECONDO MOODY’S L’ONDATA GLOBALE DI FALLIMENTI PER LA PANDEMIA È APPENA INIZIATA: IL TASSO DI DEFAULT DELLE SOCIETÀ DOVREBBE RAGGIUNGERE L’8,4% A MARZO 2021 – LE INADEMPIENZE DI PAGAMENTO AUMENTERANNNO NEI PROSSIMI MESI A UN TASSO DI 2-3 VOLTE SUPERIORE AI LIVELLI PRE-PANDEMIA…

Articolo di “Le Monde” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Secondo l'agenzia Moody's, le inadempienze di pagamento aumenteranno più rapidamente rispetto a prima della pandemia.

L'ondata globale di fallimenti è appena iniziata, scrive Le Monde. Il tasso di default delle società più fragili (quelle il cui debito è nella categoria cosiddetta "livello di rischio alto") dovrebbe raggiungere l'8,4% a marzo 2021, contro il 7,8% di fine 2020 e il 6,4% di fine settembre, secondo uno studio pubblicato il 9 ottobre dall'agenzia di rating Moody's.

Le inadempienze di pagamento aumenteranno quindi nei prossimi mesi, ad un tasso da due a tre volte superiore a quello registrato a livello mondiale prima della pandemia di Covid-19 (3,2%). "La ripresa economica ineguale sarà probabilmente insufficiente a salvare molte delle aziende più fragili del mondo dal fallimento", avverte Moody's. Nei prossimi mesi i settori dei servizi alle imprese, dell'energia e dei giochi e del tempo libero dovrebbero essere i più colpiti.

Aziende zombie

Dobbiamo deplorare la scomparsa di queste aziende o, al contrario, accoglierla in nome della "distruzione creativa" cara all'economista americano Joseph Schumpeter? Tutto dipende dall'appartenenza o meno alla categoria delle cosiddette società "zombie", quelle società in via di estinzione con investimenti in calo, che sarebbero già scomparse se i prestiti a basso interesse non le avessero tenute in vita artificialmente per quasi un decennio.

La Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) ha calcolato all'inizio di settembre che esse rappresentavano il 15 per cento delle società quotate in 14 paesi ricchi, contro il solo 4 per cento della fine degli anni Ottanta. Le massicce iniezioni di liquidità nell'economia globale dall'inizio della pandemia e i bassi tassi di interesse hanno aumentato la loro aspettativa di vita.

Solo negli Stati Uniti, le aziende sono state in grado di raccogliere quasi 2.000 miliardi di dollari (1.700 miliardi di euro) sul mercato obbligazionario dall'inizio del 2020, un record assoluto. Ma nelle sue prospettive economiche pubblicate a metà settembre, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha espresso la preoccupazione che queste aziende "zombie", accusate di sottoperformance e bassa produttività, possano ostacolare la ripresa catturando alcune delle risorse destinate a rilanciare l'economia.

"Le misure messe in atto al culmine della pandemia per sostenere i posti di lavoro, i redditi e le imprese devono essere meglio mirate man mano che la ripresa si sviluppa", ha detto l'OCSE, raccomandando inoltre di aiutare i dipendenti a riqualificarsi in occupazioni o settori non colpiti dalla crisi della Covid-19.

"Nonostante le iniezioni di liquidità senza precedenti da parte delle banche centrali nei mercati dei capitali, osserva Moody's, queste misure non impediranno alle società insolventi di fallire”. Mentre le aziende più fragili possono allungare la loro aspettativa di vita assumendo debiti a basso costo, hanno comunque bisogno di avere abbastanza liquidità per ripagare i loro prestiti.

Il loro flusso di cassa potrebbe prosciugarsi a causa di una lenta e incerta ripresa economica. Nel suo scenario peggiore, Moody's stima che i tassi di default potrebbero raggiungere il 15,2% nella primavera del 2021, un massimo storico che supererebbe il livello registrato durante la crisi finanziaria del 2008-2009.

