PEGGIO DI UN FILM CON BUD SPENCER – I NUOVI DETTAGLI SULLA FURIBONDA LITE TRA PAOLO VIRZÌ E MICAELA RAMAZZOTTI DELLO SCORSO 16 GIUGNO – NEI VIDEO DEL RISTORANTE ROMANO “SET” DELLO SCAZZO SI VEDE IL MUSCOLOSO FIDANZATO DELL’ATTRICE, CLAUDIO PALLITTO, RIFILARE UNA MANATA A OTTAVIA VIRZÌ, LA FIGLIA MAGGIORE DEL REGISTA, CHE STAVA FILMANDO LA DISCUSSIONE CON IL CELLULARE – MICAELA RAMAZZOTTI PRENDE PER IL COLLO L’EX MARITO. POI VOLANO SEDIE E OCCHIALI… – LA PROCURA HA CHIUSO IL FASCICOLO DOPO CHE GLI EX CONIUGI HANNO RITIRATO LE QUERELE

Estratto dell’articolo di Marco Carta e Andrea Ossino per https://roma.repubblica.it/

micaela ramazzotti paolo virzi

Telefonini e occhiali lanciati per strada. Mani sul collo, strattonamenti e minacce alla vecchia maniera: “Anzi che non te meno”. È dalle quattro telecamere di videosorveglianza del ristorante Insalata ricca di piazza Albania che emerge la verità sulla rissa del 17 giugno tra Paolo Virzì e sua figlia Ottavia, che si sono scontrati con Micaela Ramazzotti e il suo nuovo compagno Claudio Pallitto, muscoloso personal trainer.

Il regista ha ritirato la querela nei confronti dell’ex compagna Ramazzotti, facendo chiudere così il fascicolo che era stato aperto dalla procura. Lo stesso aveva fatto Ramazzotti, soprattutto per proteggere i figli. Quello che rimane, però, è un action movie in piena regola [...]

micaela ramazzotti claudio pallitto 1

La regia, infatti, è dei carabinieri che hanno assemblato con sapienza tutti i video disponibili. A partire dalla telecamera che inquadra l’esterno del locale si vede Paolo Virzì con il figlio Jacopo e la figlia Ottavia che passano sul marciapiede. I tre camminano vicino al tavolo, che non si vede, dove si trovano Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto. Avanzano sul marciapiede, poi tornano indietro “verosimilmente richiamati dal qualcosa detto dalla Ramazzotti o da Pallitto”, annotano gli investigatori.

[...] A un certo punto [...] si vede Ottavia Virzì che inizia a riprendere con il proprio smartphone. Il gruppo composto dal regista, sua figlia Ottavia, Ramazzotti e Pallitto discute animatamente e si sposta fino alla porta di ingresso. L’attrice è infuriata perché la figlia di Virzì le impedisce di raggiungere suo figlio. La tensione è alta, volano insulti.

micaela ramazzotti claudio pallitto (7)

Quello che emerge dalla visione è inequivocabile. Ramazzotti viene contenuta da Pallitto mentre cerca di avvicinarsi a Paolo Virzì e alla figlia Ottavia che riprende la scena. Poi ecco che il bodybuilder passa all’azione: parte una manata contro Ottavia Virzì “verosimilmente per farla smettere di effettuare la videoripresa”.

Non basta. Per questo subito dopo “la Ramazzotti strappa dalle mani della Virzì il cellulare e lo lancia per strada”. La scena del film diventa confusa. Il regista e sua figlia Ottavia inveiscono e gesticolano contro Ramazzotti e Pallitto, “che cerca di contenere la Ramazzotti per non farla avvicinare a Virzì”. Il tentativo è inutile, perché la donna riesce a sfilare gli occhiali dell’ex compagno gettandoli in strada. Un passante restituisce a Ottavia Virzì il telefono che Ramazzotti le aveva lanciato in strada. La donna inizia a riprendere di nuovo con il suo smartphone la scena.

micaela ramazzotti paolo virzi

Micaela Ramazzotti cerca di strapparglielo nuovamente e sfila di nuovo gli occhiali a Virzì lanciandoli per la seconda volta in strada. Poi interviene Pallitto che da una manata a Ottavia Virzì per impedirle di riprendere. La discussione si infiamma ancora di più, poi Ramazzotti e Pallitto si allontanano. Ottavia Virzì riprende tutto da dietro una siepe, ma Pallitto le strappa il cellulare con una mossa fulminea.

[…] Ottavia Virzì, in un fotogramma, sembra avere la maglietta strappata. “È il momento successivo a quello in cui le viene tolto il telefono dal Pallitto con una manata come si vede nel primo video” scrivono i carabinieri.

claudio pallitto micaela ramazzotti

La colluttazione che segue non è inquadrata. Le scene successive avvengono dentro il locale dove i quattro sono entrati di corsa. Nell’immagine la Ramazzotti ha il telefono della Virzì in mano, che cerca di riprenderlo tenendo con forza le mani dell’attrice. “Si avvicina più volte con la bocca alle mani, verosimilmente mordendola”.

Da un’altra inquadratura la scena è ancora più nitida: e si vede Michela Ramazzotti che afferra al collo Ottavia Virzì, strattonandola per il fianco “sempre contendendosi con lei il cellulare”. Una volta recuperato lo smartphone la donna si rifugia in bagno. Ottavia esce dalla scena e Michela Ramazzotti afferra per il collo anche Paolo Virzì.

