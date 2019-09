PEGGIO DI UN HORROR - UNA BIMBA DI DUE ANNI HA ACCIDENTALMENTE UCCISO LA MADRE 21ENNE, INCASTRANDOLE LA TESTA NEL FINESTRINO DELL’AUTO – LA RAGAZZA STAVA CERCANDO DI PRENDERE LA FIGLIA DALLA MACCHINA, MA LA PICCOLA HA SCHIACCIATO IL PULSANTE INTRAPPOLANDOLA E…

arthur, yulia sharko e una delle figlie

Tragedia in Bielorussia dove una bimba di 2 anni ha accidentalmente ucciso la mamma incastrandole la testa nel finestrino dell’auto.

Nel giorno del suo ventunesimo compleanno Yulia Sharko, di Zabinka, stava cercando di prendere la figlia dal finestrino della macchina, ma la piccola ha schiacciato il pulsante per chiuderlo: la testa della donna è rimasta intrappolata e poco dopo ha perso conoscenza.

la macchina di yulia sharko

A ritrovarla è stata suo marito Artur che ha spaccato il vetro per liberarla, chiamando immediatamente un’ambulanza. Yulia è stata trasportata in ospedale, ma non ha mai ripreso conoscienza. «Il suo cervello è entrato in sofferenza per mancanza di ossigeno» si legge in un rapporto dell’ospedale. È morta dopo otto giorni di ricovero in terapia intensiva.

arthur e yulia sharko

una della figlie di yulia sharko l'ospedale dove e' morta yulia sharko arthur il marito di yulia sharko