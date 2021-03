20 mar 2021 11:30

PEGGIO DI UN HORROR – UNA COPPIA DI 20ENNI È STATA ARRESTATA IN ARGENTINA PER AVER UCCISO LA FIGLIA DI 3 ANNI DURANTE UN RITO SATANICO: LA PICCOLA AVEVA DUE AGHI CONFICCATI NEL CUORE E NEI POLMONI CHE LE HANNO PROVOCATO UN’INFEZIONE DEVASTANTE PER GLI ORGANI VITALI. LA BAMBINA E' MORTA PER ARRESTO CARDIACO E…