2 set 2024 19:50

PEGGIO DI UN HORROR – IN FRANCIA È INIZIATO IL PROCESSO A UN 72ENNE CHE, PER 10 ANNI, HA DROGATO LA MOGLIE PER FARLA STUPRARE DA PERFETTI SCONOSCIUTI CHE SI INTRUFOLAVANO IN CASA LORO IN PIENA NOTTE: L’UOMO HA RECLUTATO OLTRE 50 UOMINI SULLA CHAT “COCO.GG” E LI INVITAVA AD ABUSARE DELLA COMPAGNA – LA DONNA È STATA STUPRATA 92 VOLTE: IL MARITO NON CHIEDEVA NEMMENO SOLDI, SE NON IL PERMESSO DI RIPRENDERE LE VIOLENZE – LA MOGLIE NON SI È MAI ACCORTA DI NULLA PER ANNI FINO A QUANDO NON…