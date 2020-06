‘’UNA VOLTA ASPETTAVAMO AGNELLI SULLA SUA BARCA A VELA, L'AGNETA, E RICONOSCIAMO L'ELICOTTERO IN AVVICINAMENTO, IL SUO, CHE INIZIA A LIBRARSI NELL'ARIA AD UNA TRENTINA DI METRI SOPRA LA BARCA. MARELLA GUARDA PREOCCUPATA. INFATTI SI APRE IL PORTELLO DELL'ELICOTTERO E AGNELLI IN JEANS E A TORSO NUDO SI LASCIA ANDARE DI PIEDI E SI INFILA NELL'ACQUA A POCHI METRI DALL'AGNETA’’

Ottavio Fabbri per “Libero quotidiano”

Ovunque, 1956-2001. Il grado di intimità, consuetudine, amicizia, vera, presunta o millantata, si declinava secondo una latitudine di nomi che andava da Gianni a Manitù, (spiritosissima invenzione di qualche nipote) per chi parlava con o dell'Avvocato, noto ai più con questo "brand" consolidato nel tempo e nello spazio di una vita ormai divenuta leggenda.

L'ho visto da ragazzo con mio padre a Forte dei Marmi, bello e abbronzato sempre con al seguito qualche stupenda donna, seduti per un aperitivo velocissimo alla Capannina, allora di Franceschi, che lo omaggiava parlando della Juventus. Unico e sicuro modo per avvicinarlo e avere una sempre brillante risposta dell'Avvocato più impaziente del mondo.

Ricordo una volta che lo aspettavamo sulla sua barca a vela, L'Agneta, e riconosciamo l'elicottero in avvicinamento, il suo, che inizia a librarsi nell'aria ad una trentina di metri sopra la barca. Marella guarda preoccupata e infastidita dal sole e dalla quasi certezza di quello che sta per fare Gianni.

Infatti si apre il portello dell'elicottero e Agnelli in jeans e a torso nudo si lascia andare di piedi e si infila nell'acqua a pochi metri dall'Agneta. Lui era fatto così, impazienza e imprudenza elevata a sfida in ogni momento e in ogni circostanza del giorno o della notte sempre con la fissazione di perdere qualcosa in qualche parte del mondo.

L'AUTOSTOP Mi vengono in mente molti episodi divertenti. Un giorno, ventenne, ero a Parigi e l'Avvocato e la moglie Marella per fare una gentilezza a mio padre, passano a prendermi per andare all'aeroporto.

La strada per Le Bourget, aeroporto per voli privati, è piena di traffico e Agnelli dice all'autista di prendere una strada laterale, purtroppo di sconosciuta campagna, per arrivare in tempo a prendere l'aereo (il suo) per cui era previsto un piano di volo da rispettare.

Ancora purtroppo la grande Peugeot blu ha un problema. «Alle Fiat non succede» sibila l'Avvocato e ci fermiamo ai bordi di una campo con decine di pecore. Marella sempre piena di umorismo trasversale: «Gianni vedi... delle pecore hanno fermato degli Agnelli».

Lui non ride. Facciamo l'autostop. Si ferma una Jaguar con un severo ma gentile signore. Inizia una conversazione surreale. «Je suis avocat... de Lion» «Moi aussi... de Torino». Io vorrei scoppiare dal ridere. Marella ha le lacrime e l'Avvocato adesso parla di calcio fino a che arriviamo all'aeroporto Le Bourget con l'aereo con i motori accesi che ci aspetta...

