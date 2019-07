LA PELLE PER LE PALLE – ORMAI È UN VIZIO: SE VOLETE FARE SOLDI DENUNCIATE UN VIP PER MOLESTIE - DOPO KEVIN SPACEY E RONALDO, ANCHE NEYMAR VEDE CADERE L’ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE - MA LA CACCIA AL VOLTO NOTO DA SPOLPARE NON È UNA NOVITÀ: KOBE BRYANT, UNO DEI PIÙ GRANDI TALENTI DELL'NBA, VENNE ACCUSATO DA UNA DONNA DI AVERLA STUPRATA MENTRE GARY OLDMAN…(VIDEO)

Giampiero De Chiara per “Libero quotidiano”

neymar 2

Dopo Kevin Spacey e Ronaldo un altro vip vede cadere nei suoi confronti l' accusa di violenza sessuale. È il caso di Neymar che, sulla falsariga di quello che è successo alla star hollywoodiana e all' attaccante della Juventus, vince la sua battaglia legale contro una modella brasiliana.

la chat tra neymar e la donna che lo accusa di stupro

Sul calciatore, stella del Paris Saint Germain, la polizia brasiliana non proseguirà nelle indagini «non esistendo elementi sufficienti per una accusa formale di violenza o aggressione». Le forze dell' ordine chiederanno inoltre alla procura «l' archiviazione viste le diverse incongruenze nella versione fornita da Najila Trindade», questo il nome dell' accusatrice. La donna aveva accusato il campione verdeoro di averla violentata in una camera di albergo a Parigi lo scorso 15 maggio.

neymar accusato di stupro si difende

rapporto consenziente Neymar, tra i calciatori più forti al mondo con uno stipendio annuale netto di 28,3 milioni, ha sempre negato ogni accusa, spiegando che era stato un rapporto consenziente. Lo stesso calciatore aveva diffuso ai media la notizia dell' accusa nei suoi confronti, rendendo inoltre pubblici alcuni estratti dei messaggi che aveva scambiato con la ragazza, conosciuta attraverso Instagram.

RONALDO MAYORGA

Nel corso delle indagini poi la modella è stata anche denunciata per diffamazione dalla polizia, per aver insinuato che le forze dell' ordine fossero corrotte. Il caso però non è ancora chiuso: i procuratori di San Paolo hanno 15 giorni per fare una propria valutazione sugli elementi disponibili, dopodiché dovrà essere un giudice a stabilire se archiviarlo o meno.

Ma se dessimo retta a quello che diceva Agatha Christie («una coincidenza è una coincidenza, due coincidenze fanno un indizio, tre coincidenze fanno una prova»), si potrebbe pensare che qualcuno abbia deciso di approfittare della situazione. Chi per fama e chi anche per incassare un bel po' di soldi. Soltanto nel 2019 ci sono stati i precedenti di Ronaldo e Kevin Spacey, finiti nel calderone della giustizia e poi assolti.

l'accusatore william little e la madre

Nella vicenda di Cr7 c' è anche la befffa di aver pagato la sua accusatrice per scongiurare il clamore, avvenuto poi lo stesso, di una denuncia. Ma gli inquirenti statunitensi (il fatto era avvenuto in un albergo di Las Vegas nel 2009) alla fine hanno lasciato cadere tutte le accuse per «mancanza di prove certe sulla base delle informazioni per documentare uno stupro oltre ogni ragionevole dubbio».

kevin spacey 4

Nei mesi scorsi infatti il settimanale tedesco Der Spiegel aveva resa noto una scrittura privata in cui la ragazza si impegnava a non rivelare l' accaduto, dietro il pagamento di 375mila dollari. Nel caso di Kevin Spacey invece sono state le foto e i messaggi cancellati dal cellulare dal giovane accusatore dell' attore statunitense, a far assolvere il premio Oscar.

kobe bryant

Giustizia Usa Sia nel caso di Ronaldo che in quello dell' ex protagonista di House of Cards è stata la giustizia Usa a giudicare, mai tenera con chi è accusato di certi crimini. Ma la caccia al vip sia cinematografica che sportiva non è certo una novità. In molti casi spesso però le accuse sono cadute nel vuoto. Come per Kobe Bryant, uno dei più grandi talenti dell' Nba, accusato da una donna di averla violentata in un hotel.

mia farrow, woody allen e i figli 2

Anche in questo la giustizia americana ha fatto il suo corso e ha creduto all' atleta. Nel cinema c' è il caso Woody Allen che si porta dietro da oltre 25 anni l' accusa, per cui è stato assolto, di aver abusato della figlia adottiva di 7 anni. O anche la vicenda che ha riguardato Gary Oldman, accusato dalla moglie, di picchiarla.

gary oldman

L' attore premio Oscar quest' anno per L' ora più buia (dove interpreta Churchill) è stato assolto da ogni reato anche grazie alla testimonianza del figlio che ha scritto una lettera proprio in difesa del famoso padre.

