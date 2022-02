A PELLE SIAMO IN MOOD SADOMASO - I MANESKIN NON VINCONO, MA NON PASSANO INOSSERVATI AI BRIT AWARDS DOVE SI SONO PRESENTATI IN GUCCI VERSIONE FETISH: PANTALONI, TUTE DI LATEX CON UN TOCCO DI ROSA E QUALCHE TRASPARENZA MENTRE LA COLLANA DI DAMIANO EVOCAVA UN SEX TOY – NELLA SERATA HA TRIONFATO ADELE: ARTISTA DELL'ANNO, MIGLIOR ALBUM CON '30' E MIGLIOR CANZONE CON 'EASY ON ME'… VIDEO

L. Don. per "la Stampa"

maneskin ai brit 2022 9

I Måneskin non vincono (erano nominati per la migliore canzone internazionale con I Wanna Be Your Slave e tra i miglior gruppi internazionali) ma si fanno notare ai Brit Awards di Londra. La band si è presentata in Gucci versione fetish, con abiti e accessori creati apposta per loro.

Pantaloni e tute di latex con un tocco di rosa e qualche trasparenza: soprattutto la collana di Damiano che evoca un sex toy, come quelle che il designer Alessandro Michele aveva portato in scena nella Gucci Love Parade, l'ultima sfilata a Los Angeles per celebrare l'amore e la fluidità. Ai Brit Awards ha trionfato Adele: artista dell'anno, miglior album con 30 e miglior canzone con Easy On Me.

adele ai brit 2022 3 maneskin ai brit 2022 7 maneskin ai brit 2022 1 adele ai brit 2022 1 adele ai brit 2022 2 maneskin ai brit 2022 2 maneskin ai brit 2022 3 maneskin ai brit 2022 4 maneskin ai brit 2022 5 maneskin ai brit 2022 6 maneskin ai brit 2022 8