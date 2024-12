8 dic 2024 14:20

PELO E CONTROPELO – NELL'ULTIMO ANNO IN SPAGNA 11 NEONATI SONO RISULTATI AFFETTI DA IPERTRICOSI, NOTA COME LA “SINDROME DEL LUPO MANNARO”, CARATTERIZZATA DA UNA CRESCITA ANORMALE DI CAPELLI E PELURIA SU TUTTO IL CORPO E SUL VISO – GLI ESAMI SUI PICCOLI HANNO SCOPERTO CHE LA COMPARSA DEI PELI SUPERFLUI ERA LEGATO ALL'UTILIZZO DA PARTE DEI GENITORI DEL MINOXIDIL, UN PRINCIPIO ATTIVO PRESENTE IN PRODOTTI PER COMBATTERE LA CADUTA DEI CAPELLI – LA SOSTANZA SAREBBE STATA ASSORBITA DAI NEONATI ATTRAVERSO...