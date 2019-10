PENA E SALAME - NIENTE CONDANNA PER OMICIDIO PER LUIGI DEL GAUDIO, CHE LO SCORSO ANNO A NAPOLI TENTÒ LA RAPINA A UN POPOLARE SALUMIERE DEL CENTRO STORICO, CHE QUALCHE MINUTO DOPO MORÌ STRONCATO DA UN INFARTO - LA PROCURA CHIEDEVA LA CONDANNA, OLTRE PER LA TENTATA RAPINA, ANCHE PER LA MORTE COME CONSEGUENZA DI ALTRO REATO, E INVECE I GIUDICI…

G.G. per "Libero Quotidiano"

Con in mano una pistola giocattolo, la sera del 7 dicembre dello scorso anno, poco prima delle 21.30, si materializzò in una storica salumeria napoletana, da «Pietruccio» a Pignasecca, popolarissimo rione in pieno centro di Napoli. Tentò di rapinare il salumiere, che qualche minuto più tardi morì stroncato da un infarto.

La vittima si chiamava Antonio Ferrara detto Pietruccio e aveva 64 anni. L' autore di quella tentata rapina si chiama Luigi Del Gaudio, pregiudicato di 46 anni. Finito sotto processo, l' uomo è stato condannato a otto anni di reclusione. La procura, invece, ne aveva chiesti 12 ipotizzando nei suoi confronti, oltre al reato di tentata rapina, anche quello della morte del salumiere, stabilendo, quindi, un nesso tra i due fatti.

Per quest' ultima accusa, invece, Del Gaudio è stato assolto. Significa che la morte del salumiere non è imputabile al tentativo di rapina. Le motivazioni della sentenza del gup saranno rese note tra tre mesi e soltanto allora si scoprirà perché la morte di Ferrara non è stata considerata come conseguenza di altro reato.

«La pena inflitta per il reato di tentata rapina è altissima, il giudice non ha concesso le generiche, si tratta di una decisione singolare in quanto l' imputato è reo confesso, ma per la famiglia è doloroso il fatto che non ci sia un colpevole per la morte del proprio congiunto», ha spiegato Annalisa Senese, legale della famiglia di Ferrara.

«La sentenza ha meravigliato sia l' accusa che la difesa. Dal nostro punto di vista», ha aggiunto il legale, «c' erano tutti i presupposti per una condanna anche per la morte come conseguenza di un altro reato. Infatti ci aspettavamo una condanna per entrambi i capi di imputazione».

L' avvocato annuncia che sta valutando l' eventualità di ricorrere in Appello: «Anche il pm Ida Frongillo ritiene che c' erano i presupposti per condannare Del Gaudio per la morte di Antonio Ferrara». Invece non è andata affatto così.

Del Gaudio, quella sera, entrò nella popolare salumeria nell' orario di chiusura, mentre Ferrara, cardiopatico, stava abbassando la saracinesca. Pietruccio reagì d' istinto opponendosi al suo aggressore per poi morire di infarto pochi minuti dopo. Vani i tentativi dei passanti di portarlo a braccia al vicino ospedale Vecchio Pellegrini. Per lui non c' era più nulla da fare. Agli inquirenti Del Gaudio in un primo momento ha mascherato qualsiasi responsabilità.

Poi, di fronte agli elementi inconfutabili raccolti e mostrati, ammise di aver tentato la rapina, di aver chiesto cento euro al salumiere aggiungendo di non essersi reso conto delle reali condizioni dell' uomo che voleva rapinare e di aver saputo soltanto quattro giorni dopo della sua morte. Resta da capire se un eventuale ricorso in Appello valuterà la morte del salumiere come conseguenza di altro reato.

