DAGONEWS

priapismo

Un paziente, che ha contratto il coronavirus negli Stati Uniti, ha avuto una dolorosa erezione di tre ore a causa di una rara complicazione della malattia.

Al 69enne dell'Ohio è stato diagnosticato il priapismo mentre era ricoverato al Miami Valley Hospital per un accumulo di liquido nei suoi polmoni. Il paziente, che era obeso, è stato sedato e attaccato a un ventilatore quando le sue condizioni sono peggiorate e i suoi polmoni hanno iniziato a cedere dopo 10 giorni di trattamento.

coronavirus usa

I medici lo hanno messo in posizione prona per 12 ore e quando lo hanno girato sulla schiena, le infermiere hanno notato che aveva un'erezione. Scrivendo sull' “American Journal of American Medicine”, i medici che lo hanno curato ritengono che Covid avesse causato coaguli di sangue nel suo pene.

erezione uomo covid

Un impacco di ghiaccio è stato applicato al pene del paziente per cercare di ridurre il gonfiore, ma la rigidità è persistita per tre ore. I medici hanno quindi dovuto drenare il sangue dal suo pene usando un ago. Anche se il priapismo non si è ripresentato, il paziente è morto in terapia intensiva quando alla fine i suoi polmoni sono collassati.

coronavirus florida 3

All'uomo è stato diagnosticato un priapismo a basso flusso: quando il sangue rimane intrappolato si ritiene sia causato da coaguli nel suo sangue. Il corpo cavernoso era rigido, ma la punta era flaccida. Il paziente era incosciente, ma per i medici i dolori associati alla condizione normalmente sono atroci. In molti pazienti è stato riscontrato che il Covid danneggia i vasi sanguigni, causando pericolosi coaguli di sangue.

CORONAVIRUS NEGLI USA coronavirus usa erezione 2 erezione 1 erezione coronavirus stati uniti 3