PENE DELL'INFERNO! - UN UOMO THAILANDESE HA CHIUSO UN LUCCHETTO ALLA BASE DEL SUO PENE MA POI HA PERSO LE CHIAVI. DOPO 14 GIORNI, GONFIO E DOLORANTE, E' CORSO IN OSPEDALE - LA MADRE: "GLI PIACE INFILARE IL SUO FALLO IN PICCOLI BUCHI. NON HA LA RAGAZZA E DURANTE IL LOCKDOWN SI E' ANNOIATO" - I MEDICI HANNO DECISO DI RENDERE NOTA LA STORIA COME MONITO: "PUO' ESSERE MOLTO PERICOLOSO E DANNEGGIARE IL CORPO"

Dagotraduzione dal Daily Mail

I medici tentano di aprire il lucchetto

Un uomo thailandese, 38 anni, dopo aver bloccato un lucchetto alla base del suo pene ne ha perso le chiavi. Non riuscendo a liberarsi, l’uomo è rimasto con il dispositivo indosso per 14 giorni, finché è dovuto correre in un ospedale di Bangkok perché il fallo si era infettato e gonfiato e il dolore era insopportabile.

La madre dell'uomo, che ha cercato di aiutarlo, ha detto ai medici che a suo figlio «piace infilare il suo pene in piccoli fori», e dopo il lockdown, non avendo una ragazza, era «annoiato». «Mio figlio è una persona riservata e non ha una ragazza. È rimasto molto a casa durante la pandemia perché è preoccupato di uscire. Mi ha detto che l'ha fatto perché era annoiato e gli piace infilare la sua 'cosa' attraverso piccoli buchi. Ero arrabbiato con lui per avermi messo in imbarazzo in questo modo e gli ho detto di non farlo di nuovo».

L'ufficiale di soccorso Thongchai Donson, che ha ricevuto la chiamata di emergenza, ha detto che la ferita era «peggiore di quanto si aspettassero» e ha dovuto portare di corsa l'uomo, di cui non hanno voluto fare il nome, all'ospedale più vicino.

Bangkok

I medici hanno impiegato più di 30 minuti usando un cutter elettrico per tagliare la serratura di metallo. Hanno fatto scivolare un sottile foglio di metallo tra la barra e la pelle dell'uomo per evitare che venisse tagliato e hanno spruzzato acqua sul suo corpo per lubrificarlo. Poi gli hanno applicato una crema antibiotica e prescritto compresse di penicillina.

Secondo i medici i danni potrebbero essere permanenti perché il pene è rimasto bloccato molto a lungo ed ne è uscito sfigurato. Thongchai ha aggiunto: «Abbiamo ricevuto la chiamata di emergenza e non conoscevamo tutti i dettagli, quindi siamo rimasti sorpresi quando siamo arrivati. È stato peggio di quanto pensassimo. Se il lucchetto fosse rimasto più a lungo, l'infezione avrebbe potuto essere così grave che il suo pene avrebbe iniziato a marcire e ad andare in cancrena. In ospedale soffriva e urlava così forte perché era così gonfio. Rimuovere il metallo è stato molto difficile».

Pene rotto in verticale 2

«Non possiamo dare il nome dell'uomo, ma vogliamo rendere pubblica la notizia per impedire ad altre persone di fare questo genere di cose. Può essere molto pericoloso e danneggiare il corpo».