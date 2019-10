LE PENE DEL PENE – UN 26ENNE INGLESE È RIMASTO “MUTILATO” DOPO AVER ASSUNTO UNA PILLOLA DI VIAGRA CHE GLI HA CAUSATO PRIAPISMO, UNA SINDROME CARATTERIZZATA DA EREZIONE DOLOROSA E DI LUNGA DURATA – DOPO TRE GIORNI CON IL PENE DURO, I MEDICI LO HANNO SOTTOPOSTO A UN INTERVENTO PER DRENARE IL SANGUE, MA…

«Passare da una vita sessuale normale a non avere alcun rapporto è devastante».

Da giugno la vita di Nat Thind, 26 anni, di Havant, nell’Hampshire è totalmente cambiata: ha ingerito viagra, come già aveva fatto in passato, ma si è ritrovato a dover combattere con il priapismo, una sindrome caratterizzata da erezione dolorosa, di lunga durata, non accompagnata da eccitamento sessuale e non seguita da eiaculazione.

Una condizione per la quale è stato operato con risultati devastanti che oggi lo fanno sentire “mutilato”.

Thind ha raccontato che i medici hanno provato diversi metodi per alleviare la sua erezione per tre giorni, ma nessuno ha funzionato.

Alla fine hanno optato per l’intervento chirurgico per drenare il sangue, ma da allora porta addosso le conseguenze di un’operazione che potrebbe avergli causato danni permanenti.

«Forse hanno lesionato i nervi – ha detto - Di conseguenza ora mi rimane un pene mutilato, con la punta intorpidita, l'incapacità di avere un'erezione o raggiungere l'orgasmo e soffro per i dolori e per il bruciore».

Thind aveva preso la dose raccomandata di una pillola di Viagra il 17 giugno, come aveva fatto molte volte prima, ma questa volta qualcosa non è andato per il verso giusto. Il suo pene è tornato flaccido dopo l’operazione, ma da allora non riesce più ad avere un’erezione.

«Convivo con questa condizione da quattro mesi – ha concluso – sto vedendo di poter andare all’estero per sottopormi a cure diverse, tra le quali la ricostruzione vascolare o dei nervi se necessario».

