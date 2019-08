PENSATE CHE GLI ATTORI PORNO SI IMBOTTISCANO DI VIAGRA PER GIRARE LE SCENE DI SESSO? SBAGLIATO! – LA PILLOLA BLU, IN REALTÀ, RAPPRESENTA PER LORO UNA SORTA DI STAMPELLA ALLA QUALE AGGRAPPARSI IN CASO DI NECESSITÀ – DERRICK PIERCE: “QUANDO CAPITA UNA GIORNATA STORTA LA PRIMA COSA È AMMETTERE IL PROBLEMA E PARLARNE CON IL REGISTA. SARÀ LUI A DIRTI COSA FARE. SE BASTASSE ASSUMERE UN FARMACO PER LA DISFUNZIONE ERETTILE PER DURARE CINQUE ORE…”

I registi lo sanno, i produttori se lo aspettano e i partner di scena contano su di esso, ma che pressione c’è sugli attori porno per assumere droghe? Nel mondo si scoraggia l’uso di prodotti farmaceutici che migliorano le prestazioni; alcuni lo chiamano persino barare. Non l'industria per adulti. Nel porno è la norma.

Un ragazzo che fa sesso con la macchina cinematografica puntata addosso non può nascondersi anche se ha una brutta giornata. Si dovrà comunque andare in scena. E sebbene questi uomini possano esibirsi come macchine, hanno un'arma segreta: farmaci per la disfunzione erettile.

Poco prima di discutere di come gli uomini del settore soddisfino le rigorose esigenze del loro lavoro, l'attore porno Derrick Pierce, dopo cinque ore di cavalcate, racconta cosa vuol dire soddisfare questo tipo di domanda senza perdere tempo. «Se inizi in questo settore fa parte del tuo lavoro fare tutto il possibile entro limiti ragionevoli - afferma Pierce - Quando stai girando una scena per cinque ore, è bello sapere che se le cose non vanno secondo i piani, c'è un'opzione. Se stai prendendo il Viagra, questo probabilmente aiuterà ad accentuare l'attività ma non risveglierà un pene morto».

Ci sono due tipi di attori maschili nel porno, secondo Pierce: quelli che hanno giorni brutti e lo ammettono e quelli che non lo fanno. Secondo Pierce, prendere una strada o un’altra fa la differenza tra i principianti e gli esperti. «È noto che i pivelli, quando si trovano in difficoltà, danno la colpa alla posizione scomoda o all’aria condizionata.

Chiedono altri cinque minuti e passano l’ora successiva a masturbarsi mentre affondando. I veterani vengono da te e ti dicono: “Ehi, sarà una giornata di merda, vuoi cancellare le riprese, sostituirmi o vedere se le cose miglioreranno?” Te lo diranno nei primi dieci minuti; non si comporteranno come se non stesse accadendo - dice Pierce - Quindi un regista o un produttore potrebbe chiederti: “Vuoi prendere una pillola? Hai qualcosa che puoi prendere?”».

Ma c’è da dire altro. Se l'assunzione della pillola blu trasformasse magicamente il risultato ci sarebbe un parterre molto più ampio di talenti maschili. «Gli interpreti maschili sono assunti sulla base del fatto che abbiano la capacità di impegnarsi a fondo, rimanere in erezione per un lungo periodo e ritardare l’orgasmo - ha affermato l’attore porno Alex Saint - È uno dei motivi per cui è così difficile entrare nel mondo del porno come interprete maschile. Pensare che tutti prendano viagra per girare le scene è un malinteso così come pensare che tutte le ragazze siano drogate». Prendere la pillola blu, insomma, è un comportamento accettabile e non viene stigmatizzato.

Johnny Goodluck, altro attore porno, ha aggiunto: «Non usiamo costantemente il Viagra, non fa parte delle regole di ingaggio. È una ciambella di salvataggio, come lo è per tutti gli altri».

