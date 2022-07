PENSATE CHE IL CALDO DI OGGI SIA INSOPPORTABILE? NEL WEEKEND SARA' PEGGIO – È INIZIATA LA SETTIMANA PIU' TORRIDA DELL'ANNO MA LE TEMPERATURE ANDRANNO AD AUMENTARE MANO A MANO CHE SI AVVICINANO SABATO E DOMENICA – DOMANI NOVE CITTA' ITALIANE SARANNO DA BOLLINO ROSSO. MA TUTTA L'EUROPA È NELLA MORSA DEL CALDO: A LONDRA SI È SCIOLTO L'ASFALTO E SONO STATI DANNEGGIATI I BINARI – ECCO LE PREVISIONI GIORNO PER GIORNO

1. CALDO, GIORNO PER GIORNO: ORA IL PICCO SI SPOSTA NEL WEEKEND.

Prevista da giorni, è arrivata la settimana più torrida dell’anno. Tanto sole un po’ ovunque e temperature che andranno ad aumentare mano a mano che si avvicinano sabato e domenica: ecco la fotografia, ad oggi, delle previsioni meteo della settimana 18-24 luglio in Italia.

L’afa sarà una costante in particolare al Nord (sotto la stima delle temperature alle 17 di domenica 24 luglio secondo il sito Windy) con Milano, Bologna e Firenze destinate a boccheggiare. Ma anche altrove ci sarà molto caldo. Ecco come andrà, giorno per giorno.

Martedì cinque città registreranno temperature da bollino rosso: si tratta di Bolzano, Brescia, Firenze, Latina e Perugia. Mercoledì saranno nove: a quelle precedenti si aggiungono Bologna, Genova, Rieti e Roma, come si legge nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute su 27 città.

Con il progredire del caldo aumenteranno nei prossimi giorni anche le città contrassegnate da bollino arancione. Bari, Napoli e Reggio Calabria resteranno col bollino verde fino a mercoledì.

Martedì 19 luglio

L’anticiclone africano Apocalisse4800 continua a portare un tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta l’Italia. Giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno su tutte le regioni, tuttavia è atteso qualche isolato temporale pomeridiano sui rilievi di confine del Piemonte e più raro in Val d’Aosta. I venti soffieranno debolmente mentre i mari risulteranno caldi, calmi o quasi calmi.

NORD Giornata con generali condizioni di bel tempo grazie all’anticiclone africano Apocalisse4800. Il sole sarà prevalente. Da segnalare soltanto la possibilità di isolati temporali pomeridiani lungo i confini occidentali del Piemonte, più rari in Valle d’Aosta. Clima molto caldo, anche afoso. Notti tropicali sulle zone pianeggianti. Temperature Valori massimi attesi tra i 31 di Genova e i 35-36 di Milano, Bologna e Bolzano.

CENTRO e SARDEGNA Grazie all’anticiclone africano Apocalisse4800 avremo un’altra giornata ampiamente soleggiata, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno e la nuvolosità sarà davvero scarsa e occasionale. Venti deboli in prevalenza dai quadranti settentrionali, mari calmi o quasi calmi. Caldo intenso in Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Temperature Valori massimi compresi tra i 30 di Ancona e Pescara e i 36-37 di Roma e Firenze

SUD e SICILIA Continua il dominio dell’anticiclone africano Apocalisse4800. La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente e quindi da un ampio soleggiamento. Il cielo si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Venti deboli settentrionali, mari generalmente quasi calmi o anche calmi lungo le coste dove ci saranno delle brezze. Temperature Valori massimi attesi tra i 29 di Potenza e i 35 di Napoli

Mercoledì 20 luglio

Giornata ampiamente soleggiata e con caldo intenso e afoso, soprattutto al Centro-Nord. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno, ma lungo i confini alpini, specie nel corso del pomeriggio, si potranno sviluppare improvvisi e veloci rovesci anche sotto forma di temporale. Temperature in ulteriore aumento.

NORD Giornata caldissima con l’anticiclone africano Apocalisse4800. Qualche temporale sui confini alpini nelle ore pomeridiane, ma il sole sarà prevalente e il caldo intenso; i venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, i mari risulteranno calmi o quasi calmi. Temperature Valori massimi attesi tra i 31 di Genova e i 36-37 di Bologna, Bolzano e Milano

CENTRO e SARDEGNA Giornata piena di sole con il cielo che si presenterà, ancora una volta, sereno o al più poco nuvoloso. Caldo intenso con temperature massime fino a 39°C in Toscana e Umbria, un po’ meno altrove. Venti deboli da direzioni variabili, mari caldi e prevalentemente calmi. Temperature Valori massimi compresi tra i 30 di Campobasso e i 38 di Firenze

SUD e SICILIA L’anticiclone Apocalisse4800 protegge le nostre regioni a garanzia di un’altra giornata ampiamente soleggiata con cielo praticamente sereno dappertutto. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, di conseguenza i mari risulteranno generalmente calmi o quasi calmi. Temperature Valori massimi attesi tra i 29 di Potenza e i 34 di Napoli.

Giovedì 21 luglio

Ancora una giornata soleggiata con cielo in prevalenza sereno. L’anticiclone Apocalisse4800 non molla la presa. Caldo intenso con valori termici massimi fino a 38-39°C in pianura padana.

NORD Giornata ancora caldissima. Qualche temporale, a tratti anche intenso, è sui confini alpini tra Trentino-Alto Adige e l’Austria, ma generalmente si prevede sole un po’ ovunque. Temperature Valori massimi attesi fino a 38 gradi a Milano, Bolzano, Bologna e Firenze.

CENTRO e SARDEGNA Giornata piena di sole con il cielo che si presenterà, ancora una volta, sereno o al più poco nuvoloso. Farà, però, meno caldo che al Nord, anche se si boccheggerà tra Lazio e Umbria. Temperature Valori massimi compresi tra i 31 di Pescara e i 36 di Roma e Perugia

SUD e SICILIA Un’altra giornata ampiamente soleggiata con cielo praticamente sereno dappertutto. Temperature Valori massimi attesi tra i 31 di Potenza e i 35 di Bari

Venerdì 22 luglio

L’anticiclone africano Apocalisse4800 è sempre ben presente su tutta l’Italia, garantendo così una nuova giornata all’insegna di un tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature sempre roventi da Nord a Sud.

NORD Giornata che diventa ancora più calda delle precedenti e serena un po’ ovunque al netto di qualche nuvola. Temperature Valori massimi attesi fino a 39 gradi a Bologna, si soffre anche a Milano e Bolzano con 38.

CENTRO e SARDEGNA Giornata piena di sole con temperature che saliranno mediamente di qualche grado. Temperature Valori massimi compresi tra i 33 di Pescara e Campobasso e i 37 di Roma

SUD e SICILIA Un’altra giornata ampiamente soleggiata con cielo praticamente sereno dappertutto, tranne qualche velatura nell’entroterra calabrese e in Campania. Temperature Valori massimi attesi tra i 32 di Potenza e Napoli e i 36 gradi di Bari

Sabato 23 luglio

Italia bollente con l’anticiclone africano Apocalisse4800. Sole prevalente e caldo intenso con punte di 40-41°C anche in Pianura Padana. È il giorno in cui potrebbe cadere il record storico di caldo di Milano, che resiste dall’11 agosto 2003 con 39.3° C. Un dato registrato dalla stazione Brera nello storico istituto che misura i dati dal 1763.

NORD Giornata generalmente serena, con qualche nuvola in Liguria e nell’arco alpino. Temperature Valori massimi attesi fino a 40 gradi a Bologna.

CENTRO e SARDEGNA Giornata serena ovunque. Temperature Valori massimi che saliranno ulteriormente, toccando i 39 gradi a Roma e i 37 a Perugia

SUD e SICILIA Sole ovunque in una giornata che mediamente sarà più calda di quelle precedenti. Temperature Valori massimi in sensibile rialzo, con la Puglia che resta la più calda: a Bari si toccheranno i 38 gradi

Domenica 24 luglio

L’anticiclone africano sempre più rovente. Giornata soleggiata, ma con temperature a 40-41°C su molte città d’Italia. Ci si attendono super ondate di caldo con picchi di 40/42°C in Pianura Padana e localmente anche tra Toscana, Umbria e Lazio. A Milano un’altra giornata a 40 gradi.

NORD Giornata che torna a farsi più serena rispetto alle 24 ore precedenti, anche se restano le velature in Liguria e in Trentino-Alto Adige. Temperature Valori massimi ancora in rialzo, con punte di 41 gradi a Bologna e 40 a Milano

CENTRO e SARDEGNA Continua la settimana con giornate serene ovunque. Temperature Valori massimi che saliranno ulteriormente, toccando i 40 gradi a Roma e i 38 a Perugia

SUD e SICILIA Sole ovunque al netto di qualche nuvola nel basso Tirreno. Temperature Valori massimi ancora in rialzo e che vede Bari il luogo più caldo dell’area con 39 gradi

2. A LONDRA BINARI SCIOLTI

Mauro Evangelisti per “Il Messaggero”

Tutta l'Europa, Gran Bretagna compresa, assediata dal caldo, con temperature che in alcune città come Londra, dove il calore ha perfino bloccato i treni, non si erano mai viste.

Da Madrid a Parigi ad Atene, si va verso i 40 gradi e spesso oltre. In Svezia 36 gradi. In Francia, Spagna e Portogallo drammatici incendi con decine di migliaia di persone evacuate e alcune vittime, anche tra i vigili del fuoco.

[…] All'aeroporto di Luton (uno degli scali di Londra) ieri hanno dovuto sospendere decolli e atterraggi perché si è sciolto l'asfalto della pista; lo stesso è successo per i voli militari della Raf nell'Oxfordshire. Stop anche ai treni della metropolitana: ad esempio a Vauxhall, a Londra, binari danneggiati dal caldo e servizio sospeso tra Waterloo e Clapham Junction.

Altri treni bloccati in tutto il Paese, con le società dei trasporti che invitano le persone a mettersi in viaggio solo se davvero necessario. Anche il cambio della guardia a Buckingam Palace è stato ridimensionato per proteggere i soldati. Il servizio sanitario britannico parla di emergenza nazionale.

In Francia il caldo (oltre 40 gradi e vento a 50 chilometri orari) ha favorito gli incendi boschivi nell'area di Bordeaux: evacuate 31.000 persone.

Un migliaio di animali sono stati portati via da uno zoo del Bassin d'Arcachon sempre a causa degli incendi. Brest, in Bretagna, è la città con le temperature più alte, mentre a Parigi è assediata dal caldo e per oggi è atteso un picco di 40 gradi: è stata attivata una unità di crisi, le circoscrizioni metteranno a disposizione di tutti i cittadini delle sale refrigerate, parchi e giardini saranno aperti anche di notte per chi vuole cercare un po' di fresco. […]

