PENSATE CHE DONALD TRUMP SIA UNO SVALVOLATO? NON CONOSCETE IL FIGLIO, DONALD TRUMP JUNIOR – PERFINO IL PADRE LO CONSIDERA LA PECORA NERA DELLA FAMIGLIA: NEL 2001, IL 46ENNE VENNE ARRESTATO PERCHÉ VAGAVA SBRONZO – EX SOSTENITORE DELLA CLINTON, FINÌ NELLA BUFERA PER AVER TRASCORSO, NEL 2019, UNA VACANZA IN MONGOLIA SCORTATO DAL SECRET SERVICE (IL COSTO PER GLI AMERICANI? 80 MILA DOLLARI) - DURANTE IL PRIMO MANDATO, TRUMP AFFIDÒ AL FIGLIO MINORE ERIC, E NON A LUI, LA GUIDA DELL’AZIENDA DI FAMIGLIA – LE ACCUSE DI TRUMP JR A BIDEN: "VUOLE SCATENARE UNA GUERRA MONDIALE"

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per “La Repubblica”

donald trump junior

Ha accusato Joe Biden di voler scatenare la Terza guerra mondiale. Ma la domanda che circola a Washington in queste ore riguarda proprio l’autore del messaggio: Donald Trump Jr., il figlio maggiore del presidente eletto. Quale peso hanno le sue parole? Nessuno sa quanto parte per la tangente per proprio conto e quanto venga guidato dal padre.

A 46 anni Donald Jr. non trova una collocazione precisa: è accanto al padre, ma ha ruoli marginali. Domenica Trump non ha commentato la decisione di Biden sui missili a lungo raggio, e il figlio ne ha coperto il vuoto con un post molto duro. Ma il ruolo di Donald Jr. sembra esaurirsi lì. Come dicono in America, il padre non lo considera “il coltello più affilato del cassetto”, cioè il più sveglio della famiglia. Durante il primo mandato, Trump affidò al figlio minore Eric, e non a lui, la guida dell’azienda di famiglia. Ed è la moglie di Eric, Lara Trump, a essere diventata co-presidente del partito.

donald trump junior con il padre

Donald Jr. è la pecora nera, quello che nel 2001 venne tenuto in cella per 11 ore dopo essere stato trovato ubriaco in pubblico. È quello che conobbe la futura moglie, la modella Vanessa Haydon, solo perché gliela presentò il padre: da lei ha avuto 5 figli, prima di divorziare.

Nel 2008 era stato un donatore alla campagna di Hillary Clinton, poi si era eclissato, dedicandosi alla caccia, e la sua passione aveva generato polemiche dopo la scoperta che nel 2019 era andato in Mongolia per un safari di otto giorni, scortato dagli agenti del Secret Service: un servizio costato 80 mila dollari di soldi dei contribuenti.

donald trump junior

La sua attuale compagna è Kimberly Guilfoyle, ex conduttrice tv ed ex moglie del governatore Democratico della California Gavin Newsom. Il rapporto tra Donald Jr. e lei si è incrinato quest’estate, quando lui è apparso in compagnia di una donna molto più giovane. A Mar-a-Lago dicono che il padre se lo tenga vicino per disperazione. [...]

donald trump junior e ivanka DONALD TRUMP JUNIOR DONALD TRUMP JUNIOR 1 donald ivanka eric e donald junior trump Donald Trump junior