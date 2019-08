PENSATE CHE IL VOSTRO CAPO SIA UNO ST***ZO AMBULANTE? ALLORA NON VI SIETE IMBATTUTI NEI BOSS DI QUESTI POVERI DISGRAZIATI CHE SU "REDDIT" HANNO PUBBLICATO LE LORO STORIE AL LIMITE DELLO SCHIAVISMO – C’È IL DATORE DI LAVORO CHE HA TOLTO TUTTE LE SEDIE DELLA ZONA RELAX, CHI HA MINACCIATO DI LICENZIAMENTO IL DIPENDENTE CHE HA INAVVERTITAMENTE PRESO LA SUA PENNA E…

DAGONEWS

il capo di merda 21

Pensate che il vostro capo sia una merda? Allora non vi siete imbattuti nei boss di questi utenti di Reddit che hanno pubblicato le loro storie al limite dello schiavismo. C’è chi pubblica un pilastro danneggiato della fabbrica in cui lavora raccontando che il capo si rifiuta di ripararlo e c’è chi, dopo essersi portato il cibo da casa, ritrovato il pranzetto della moglie apparecchiato sul tavolo del boss.

il capo di merda 3

E non è finito: ad alcuni dipendenti viene vietato di caricare il cellulare, altri vengono minacciati di licenziamento se non si presentano a lavorare nel giorno del Ringraziamento e c’è chi ci tiene a ribadire che le mance non sono del cameriere, ma del ristoratore.

il capo di merda 2

Ma c’è anche chi fa eliminare le sedie nell’area relax dell’azienda e chi regala per Natale due block notes, una penna, due cioccolatini e un pass per presentarsi al lavoro con i jeans (ovviamente utilizzabile una volta soltanto).

C’è chi è stato minacciato di licenziamento per aver inavvertitamente preso la penna del boss e chi riceve 50 dollari come premio che però gli vengono detratti immediatamente in busta paga. Siete ancora sicuri che il vostro capo sia il peggiore?

