PENSAVATE DI ESSERVI TOLTI DALLE PALLE L’INCORONAZIONE DI RE CARLO? NIENTE DI PIÙ SBAGLIATO – IL RE E LA REGINA CAMILLA SI STANNO PREPARANDO A UN SECONDO MEGA APPUNTAMENTO IN SCOZIA DOVE VERRANNO INVESTITI UFFICIALMENTE COME SOVRANI: UNA CERIMONIA SIMBOLICA DURANTE LA QUALE VERRANNO CONSEGNATI I GIOIELLI DELLA CORONA STORICAMENTE UTILIZZATI DAI REALI SCOZZESI – SARANNO CONTENTI GLI INDIPENDENTISTI...

Estratto dell'articolo di Antonella Rossi per www.vanityfair.it

Archiviati i festeggiamenti per l'incoronazione, Carlo III e la regina Camilla si stanno preparando a un altro appuntamento importante, l'investitura ufficiale a sovrani di Scozia. Non si tratterà di una vera e propria incoronazione, ma di una cerimonia simbolica, di cui in questi giorni si stanno definendo gli ultimi dettagli.

I sovrani saranno a Edimburgo all'inizio di luglio per ricevere simbolicamente gli Honours of Scotland, ossia i regalia (i gioielli della corona, ndr) storicamente utilizzati dai reali scozzesi durante le incoronazioni e dal 1819 conservati nella Crown Room di Holyrood Palace, il Palazzo reale di Edimburgo. [...]

Carlo III e Camilla si tratterranno in Scozia per un'intera settimana, quella comunemente nota come Holyrood Week, durante la quale il re ospita un garden party (confermato per martedì 4) presenzia a un'investitura e partecipa ad incontri con le comunità locali, indispensabili per rinsaldare i rapporti con un Paese da sempre animato da venti indipendentisti, anche se dopo l'addio della premier Nicola Sturgeon, paladina della rottura con Londra, gli ultimi sondaggi hanno rivelato che i tempi non sono affatto maturi per uno strappo e potrebbero non esserlo mai.

