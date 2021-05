PENSAVATE DI ESSERVI TOLTI LA PANDEMIA DALLE PALLE? QUESTA, FORSE, MA NE ARRIVERANNO DELLE NUOVE: SECONDO UN RAPPORTO DI 26 SCIENZIATI PUBBLICATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL GLOBAL HEALTH SUMMIT "IL MONDO STA ENTRANDO NELL'ETÀ DELLE PANDEMIE" - INSOMMA UN COVID TIRERÀ L'ALTRO E QUINDI DIVENTA FONDAMENTALE "INVESTIRE OGGI NELLA PREVENZIONE..."

(ANSA) Il mondo sta entrando in una "age of pandemics". Lo afferma il panel di 26 scienziati provenienti da tutto il mondo nel rapporto pubblicato sul sito della Commissione Europea in occasione del Global Health Summit di oggi e rilanciato dall'Iss.

"Gli sforzi di oggi per affrontare il Covid-19 - avvertono gli esperti - dovrebbero includere investimenti e misure di risposta che abbiano il maggior potenziale possibile per un miglioramento sostenibile della prevenzione, inclusi gli investimenti in risorse umane e nella loro formazione, della preparazione e della risposta alle minacce globali per la salute".

