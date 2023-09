PENSAVO FOSSE AMORE E, INVECE, ERA L’ENNESIMA TROVA PUBBLICITARIA – TAYLOR SWIFT PRESENTA AI FAN L’ENNESIMO FIDANZATO DI CARTONE PER POMPARE LE VENDITE DELL’ULTIMO ALBUM: LA CANTANTE È STATA PIZZICATA ALLO STADIO A FARE IL TIFO PER IL GIOCATORE DI FOOTBALL AMERICANO TRAVIS KELCE – MA IN POCHI CREDONO ALLA BUONA FEDE DELLA REGINETTA DEL POP CHE GIÀ IN PASSATO HA STUDIATO STORIE E ROTTURE A TAVOLINO PER POI SCODELLARE CANZONI STRAPPALACRIME: DA HARRY STYLES A JOE JONAS, TUTTI GLI UOMINI DI TAYLOR… - VIDEO

Taylor Swift avrebbe un nuovo amore. La cantante americana è stata pizzicata all’Arrowhead Stadium di Kansas City, dove ha assistito a una partita di football americano tra i Chiefs e i Chicago Bears. Il motivo? La pop star dei record pare abbia una relazione con Travis Kelce. Nelle ultime settimane il gossip sul nuovo amore impazzava e lei sembra non abbia avuto nemmeno un secondo di esitazione a confermare che non si trovava allo stadio per caso, sistemandosi vicino alla madre del giocatore ed esultando con lei quando lui, a metà del terzo quarto, ha realizzato un touchdown.

Ma sarà vero amore o solo un modo per pompare sulla vendita del nuovo disco? Emily Fairbairn del Sun ha analizzato le storie della cantante per provare a capire quante siano state delle trovare pubblicitarie.

Matty Healy

Dopo che il Sun ha rivelato che Taylor usciva con Matty Healy a maggio, la coppia si è mostrata in pubblico. Dopo aver tenuto nascosto il precedente fidanzato Joe Alwyn per sette anni, Taylor è stata improvvisamente sorpresa a Londra e New York con il suo nuovo uomo.

taylor swift john meyer

Ma se questa doveva essere una storia studiata a tavolino, non è andata secondo i piani. I fan lo hanno criticato per i suoi comportamenti controversi, compresi i commenti

dispregiativi fatti all'inizio di quest'anno sul rapper Ice Spice.

Da vera professionista, Taylor ha rotto con Matty dopo solo poche settimane e ha pubblicato prontamente un remix con Ice Spice, appropriatamente chiamato “Karma”.

Calvin Harris

I fan nutrivano grandi speranze sul fatto che una relazione tra due delle pop star di maggior successo avrebbe portato a nuova musica. Ma nel corso della loro storia d'amore durata 15 mesi, la cantante e il super produttore Calvin, 39 anni, hanno collaborato solo ad una canzone, “This Is What You Came For”, e Taylor ha utilizzato uno pseudonimo.

taylor swift joe jonas

Sembra che per la maggior parte i due fossero sinceramente concentrati sull'amore, piuttosto che sul fare soldi. Dall'inizio del 2015 fino alla loro separazione nel giugno 2016, la coppia ha pubblicato una serie di scatti. A riprova del fatto che si tratta di una storia vera c’è una rottura non proprio controllata con Calvin che ha finito per sputare veleno sull’ex.

Joe Alwyn

Joe si aggiudica il premio per essere stata la relazione più lunga di Taylor fino a oggi. I due sono stati insieme per sette anni, dalla fine del 2016 all’aprile 2023, e la coppia ha evitato i tappeti rossi e si è fatta fotografare raramente insieme. È stata la riprova che anche i famosissimi possono avere una vita privata che possono custodire gelosamente,

I due hanno superato insieme il lockdown, ma poi tutto è andato in pezzi quando lei ha deciso di tornare sul palco.

taylor swift joe alwyn

Tom Hiddleston

Se si pensa a una relazione con scopo promozione è stata sicuramente quella tra Taylor e l’attore britannico Tom, 42 anni. Hanno iniziato a frequentarsi nel giugno 2016, più o meno nello stesso periodo in cui Kim Kardashian ha alimentato la faida tra l'allora marito Kanye West e il cantante.

La star del reality ha affermato di avere la prova che Taylor aveva firmato privatamente la controversa canzone del rapper, “Famous”, prima di criticarla pubblicamente. E Taylor sarebbe stata etichettata come una "serpe". I due si sono fatti fotografare in diverse occasioni. Ma la trovata pubblicitaria più famosa è stata quella di Tom che indossava un giubbotto “I heart TS”. Si sono sfanculati poche settimane dopo quello scatto.

taylor swift harry styles

Harry Style

L’ex star del country ha iniziato a uscire con Harry - allora membro degli One Direction - proprio mentre stava passando alla musica pop con il suo album “Red”.

Coincidenza? Si dice che si siano incontrati nel marzo 2012 ed è stato confermato che si frequentavano a novembre. La notizia ha devastato le fan della band, ma ha rafforzato il profilo di Taylor.

La coppia è stata vista passeggiare per Central Park a New York, baciarsi a Times Square a Capodanno e indossare collane abbinate. Ma tutto finì dopo soli due mesi a seguito a una lite ai Caraibi. La fine della relazione ha ispirato successi come “I Knew You Were Trouble” e “Style”

Jake Gyllenhaal

Questa è stata una vera storia d'amore.

Quando la storia è diventata pubblica nell'ottobre 2010, Jake, che ora ha 42 anni, avrebbe dovuto promuovere il suo nuovo film “Love And Other Drugs”, con Anne Hathaway, e Taylor non aveva pubblicato il suo album di successo “Speak Now”.

taylor swift e il nipote di kennedy

Ma se fosse stato tutto per show, sarebbe stata ancora fissata con l' attore di Hollywood dieci anni dopo? Nel 2021 Taylor ha ripubblicato Red, contenente una versione estesa di dieci minuti della canzone del 2012 “All Too Well”, che si dice parli della rottura della loro relazione. La pop star ha rivelato di essere “distrutta” quando ha scritto la canzone per la prima volta.

Joe Jonas

La relazione di due mesi della cantante con la star dei Jonas Brother è senza dubbio una storia originale.

Nonostante la loro breve storia d'amore nel 2009, si dice che Taylor fosse furiosa quando Joe, 34 anni, la lasciò con una telefonata di 25 secondi.

Ma c'è stato un lato positivo: è riuscita a scrivere diverse canzoni di successo sulla rottura, “Forever And Always”, “Last Kiss” e, cosa più memorabile, “We Are Never Ever Getting Back Together”.

John Meyer

taylor swift calvin harris

Anche se potrebbe essere iniziato come una storia fake, Taylor sembra avere dei rimpianti. La coppia si è frequentata brevemente tra il 2009 e il 2010, quando Taylor aveva 19 anni e il cantante 32. Pochi mesi dopo la loro rottura ha pubblicato Dear John in cui sottolinea la differenza d’età: «Ridammi la mia infanzia, è stata la mia prima volta. E sono dannatamente sicura che non avrei mai ballato con il diavolo. A diciannove anni».

Conor Kennedy

Quando Taylor uscì con il nipote dell'ex presidente degli Stati Uniti Robert F Kennedy nel 2012, si assicurò di entrare nella parte: abiti anni '50, bikini retrò a pois e ballerine. Aveva espresso apertamente il suo amore per la famiglia politica e sembrava apprezzare vestirsi come la nonna di Conor ed ex First Lady, Jackie. Ma la storia fake è finita dopo due mesi. Si dice che Taylor abbia litigato con i Kennedy dopo aver "mancato" un matrimonio di famiglia e aver messo in ombra l'evento, facendo infuriare la madre della sposa.

