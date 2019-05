2 mag 2019 11:00

UN PENSIONATO IN BOLLETTA - RICEVE UNA STANGATA DA 40MILA EURO PER IL GAS: UN PENSIONATO DI RIMINI FA UN APPELLO SUI GIORNALI LOCALI, MA PER LA SOCIETA' SGR NON E' UN ERRORE, ANZI: ''E' LUI AD AVER INVIATO AUTOLETTURE ERRATE PER 18 ANNI, SENZA PERMETTERE AI TECNICI DI ENTRARE IN CASA PER VERIFICARE IL CONTATORE''. E INVECE DI STACCARGLI IL SERVIZIO O FARGLI CAUSA, ASPETTANO 18 ANNI? E POI, NON C'È LA PRESCRIZIONE PER LE SOMME NON RICHIESTE DOPO 5 ANNI?