PENSO POSITIVO SOTTO LA MADONNINA - DANDOLO: "VUOI INFETTARTI DI COVID A MILANO E AVERE UN GREEN PASS AGEVOLATO? BASTA ANDARE SU UN SITO SPECIALIZZATO DI ESCORT DUOMOSESSUALI E PRENDERE UN APPUNTAMENTO" – ECCO COME FUNZIONA L’ESCAMOTAGE EROTICO-SANITARIO. C’E’ ANCHE LA PAROLA D’ORDINE - L’ESCORT MAGGIORMENTE GETTONATO A MILANO È UNO DEI DUE PROTAGONISTI DELLA NOTTE PORCINA CON LUCA MORISI. CHI SARA'? AH, NON SAPERLO...

Alberto Dandolo per Dagospia

Non solo in Trentino si organizzano covid party per positivizzarsi e avere il Green Pass in automatico. La laboriosa Milano ha trovato un sistema più redditizio e veloce: vuoi infettarti di Covid e avere un Green Pass agevolato? Basta andare su un sito specializzato di escort duomosessuali per avere in esclusiva un incontro ravvicinato con un positivo che alla modica cifra di 150 euro ti trasmette il virus e una buona dose di piacere complementare.

È tutto molto semplice: prenoti, attraverso il sito, un appuntamento con il positivo di turno e il Green Pass è assicurato. Qual è la parola d’ordine per imbastire sulla piattaforma online la trattativa erotico-sanitaria? La parola è positive party. Si sussurra che a Milano siano oltre 300 (anche di rango sociale elevato) le persone che hanno approfittato dell’offerta speciale proposta dal sito. Sarà vero? Pare proprio di sì…

Ps. L’escort maggiormente gettonato a Milano è uno dei due protagonisti della notte porcina con Luca Morisi. Chi sarà? Ah, non saperlo...

