Dagotraduzione Psychology Today

Un recente articolo di Bothe e colleghi, pubblicato nel numero di marzo di Psychology of Addictive Behaviors, esamina le ragioni per cui le persone guardano la pornografia e le potenziali cause da cui scaturisce una visione problematica della pornografia su Internet (a volte chiamata uso problematico del porno o semplicemente dipendenza dal porno).

I ricercatori hanno utilizzato tre campioni di volontari in Ungheria. È emerso così che le principali motivazioni che spingono le persone a guardare video pornografici sono il piacere sessuale (45%), la curiosità (12%) e la fantasia (10%). Gli uomini hanno avuto punteggi più alti rispetto alle donne nell'uso del porno per piacere sessuale, distrazione o soppressione emotiva, riduzione dello stress, fuga dalla noia, fantasia e mancanza di soddisfazione sessuale. Non sono state riscontrate invece differenze di genere nella curiosità sessuale e nei motivi di auto-esplorazione.

Per quanto riguarda invece l'uso problematico del porno, per la maggior parte degli intervistati è motivato da distrazione, soppressione emotiva e soprattutto riduzione dello stress. Guardare materiale pornografico può sembrare un modo veloce e conveniente per alleggerire le tensioni, ma se eccessiva e inappropriata, rischia di diventare esso stesso fonte di stress e di conflitti.

È importante notare che la riduzione dello stress, da sola, non basta di per sé a provocare un uso eccessivo del porno, ma è più probabile che si manifesti nelle persone «che usano la pornografia non solo per ridurre il loro stress ma anche per evitare sentimenti negativi, dimenticare i loro problemi e fuggire dal mondo reale».

Ciò suggerisce che la dipendenza dal porno può svilupparsi non solo nelle persone con determinati tratti della personalità (impulsivo, compulsivo, ...), ma negli individui che si sentono attualmente sopraffatti, incapaci di far fronte o regolare le proprie emozioni con successo.

Quindi, gli interventi psicologici volti ad aiutare questi individui a far fronte in modo più efficace potrebbero anche prevenire lo sviluppo di abitudini problematiche di visione del porno.

Sono necessari studi futuri per esaminare la stabilità delle motivazioni che spingono a guardare la pornografia (e la dipendenza dalla pornografia ) e per indagare sui motivi del consumo di pornografia in persone di altre culture e paesi.