11 dic 2022 12:40

PERCHE' NON SI SONO FERMATI ALL'ALT DEI CARABINIERI? TRE RAGAZZI DI 21, 23 E 25 ANNI SONO MORTI IN UN INCIDENTE STRADALE AD ALESSANDRIA – L’AUTO, CON A BORDO SETTE PERSONE, SI È RIBALTATA DOPO CHE IL GUIDATORE NON SI E' FERMATO ALL’ALT DEI CARABINIERI - IL RAGAZZO CHE GUIDAVA È STATO ARRESTATO CON L’ACCUSA DI OMICIDIO STRADALE ED È STATO SOTTOPOSTO AI TEST PER CAPIRE SE AVESSE BEVUTO O AVESSE PRESO SOSTANZE STUPEFACENTI…