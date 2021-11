PERCHÉ ALEC BALDWIN HA PREMUTO IL GRILLETTO? - SECONDO L'ASSISTENTE ALLA SCENEGGIATURA DEL FILM "RUST", CHE HA CITATO IN GIUDIZIO L'ATTORE E I PRODUTTORI, "NELLA SCENEGGIATURA NON ERA PREVISTA UNA SCENA IN CUI BALDWIN O QUALSIASI ALTRA PERSONA AVREBBE DOVUTO SPARARE" - LA DONNA E' IL SECONDO MEMBRO DELLA TROUPE A PRESENTARE UNA DENUNCIA DOPO LA MORTE DEL DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA, HALYNA HUTCHINS...

1 - BALDWIN FINISCE SOTTO ACCUSA: ERA COME LA ROULETTE RUSSA

Da “il Giornale”

Set del film Rust

Alec Baldwin, che ha accidentalmente ucciso una persona sul set di un film, stava «giocando alla roulette russa» quando ha maneggiato la pistola senza seguire le regole di sicurezza dell'industria cinematografica: è questa l'accusa mossa all'attore da Mamie Mitchell, il secondo membro della troupe del film a presentare una denuncia contro di lui.

La tragedia, accaduta sul set del film western Rust, risale al 21 ottobre quando il direttore della fotografia Halyna Hutchins rimase uccisa da un colpo di pistola accidentalmente sparato da Baldwin.

ALEC BALDWIN PARLA PER LA PRIMA VOLTA DOPO L'INCIDENTE SUL SET DI RUST

E Mitchell non è l'unica ad accusare Baldwin di negligenza: secondo quanto affermato dall'avvocato dello sceneggiatore, Gloria Allred, «dal nostro punto di vista, il signor Baldwin ha scelto di giocare alla roulette russa quando ha azionato un'arma senza controllarla e senza che l'armaiolo lo avesse fatto in sua presenza» ha spiegato aggiungendo che «il suo comportamento e quello dei produttori è stato pericoloso».

2 - BALDWIN, ALTRE ROGNE PER LA MORTE SUL SET

Da “Libero quotidiano”

alec baldwin

Brutte notizie per Alec Baldwin. L'assistente alla sceneggiatura del film Rust, Mamie Mitchell, ha fatto causa all'attore e ai produttori per i danni emotivi patiti per la morte della fotografa Halyna Hutchins nel corso delle riprese in New Mexico: «È stato irresponsabile. Nella sceneggiatura non era prevista la scena in cui avrebbe dovuto sparare».

Baldwin «ha giocato con la roulette russa» impugnando l'arma e sparando senza prima averla controllata, senza avere accanto la responsabile delle armi, sostengono i legali. L'attore «ha avuto l'arma dall'assistente alla regia», una cosa impensabile per un «veterano dell'industria del cinema come lui».

E ancora: «Nella sceneggiatura non c'era una scena in cui Baldwin o qualsiasi altra persona avrebbe dovuto sperare», ha spiegato la Mitchell. Anche Hollywood Reporter riporta che sul set «si era discusso che ci sarebbero state tre inquadrature ravvicinate dopo la pausa pranzo, una sugli occhi di Baldwin, una sulla macchia di sangue sulla spalla di Baldwin e una sul busto di Baldwin mentre allungava la mano verso la fondina per prendere la pistola.

haylin hutchins

Da nessuna parte nel copione si diceva che l'imputato Baldwin avrebbe dovuto sparare». La causa, depositata presso la Corte Suprema di Los Angeles, nomina molti altri imputati tra cui David Halls, l'assistente alla regia che ha consegnato la pistola all'attore e Hannah Gutierrez Reed, responsabile delle armi sul set.

