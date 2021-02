PERCHÉ FARE SOLDI DA SOLI SE POSSIAMO FARNE IL DOPPIO IN DUE? BARACK OBAMA E BRUCE SPRINGSTEEN INSIEME PER "RENEGADES: BORN IN THE USA", PODCAST DI OTTO PUNTATE DISPONIBILE SU SPOTIFY: I DUE SONO STATI STRAPAGATI PER SPROLOQUIARE SULL’AMERICA IN TUTTE LE SUE DECLINAZIONI, SU QUESTIONI RAZZIALI ED EROI MODERNI – L’EX PRESIDENTE: “IO E BRUCE NON ABBIAMO MOLTO IN COMUNE. ABBIAMO PERCORSO STRADE PARALLELE E…” - VIDEO

Paolo Mastrolilli per "La Stampa"

< >, dice Bruce Springsteen, quindi e inutile lanciare sguardi nostalgici verso un passato piu decente dell' America che non e mai esistito. Il problema e capire se l' ideale di costruire < >, anelato dalla Costituzione, sia solo una chimera, oppure un luogo che prima o poi potra essere raggiunto. Barack Obama non e sicuro della riposta, pero continua a pensare che <

Percio non rinuncia all' ideale, anche perche farlo equivarrebbe a rinunciare in partenza al sogno di una societa piu giusta. Non sara facile, avverte Bruce, perche < >. Invece, nota Barack, ci siamo ritrovati a discutere se il nazismo non sia una via percorribile. Proprio percio e necessario non mollare, perche < >, e questa non deve essere una scusa per non andare comunque avanti.

Gira tutta intorno al dilemma del razzismo, la parte iniziale dei podcast che l' ex presidente e il Boss hanno registrato tra luglio e dicembre per Spotify. La serie di otto puntate si intitola "Renegades: Born in the Usa", perche entrambi si considerano degli "outsider". Il primo, figlio di un africano che lo aveva abbandonato da bambino; il secondo, figlio di un padre irlandese schizofrenico, nel cuore rurale del New Jersey, che disprezzava la sua famiglia. Questa pero e l' America vera, e proprio la condizione di "rinnegati" mette Barack e Bruce in condizione di capirla e spiegarla.

Le due puntate iniziali sono state registrate prima del recente arresto di Springsteen per guida in stato d' ebrezza, ma sono state pubblicate senza correzioni, perche in fondo anche questa debolezza fa parte del racconto.

Bruce ricorda di essere cresciuto a Freehold, villaggio di diecimila anime popolato dai rednecks, e di aver trovato nella musica la scappatoia per far sentire la sua voce. Barack ricorda la madre bianca che cercava di fargli apprezzare il colore nero della sua pelle come una grazia, e di aver trovato nella politica il mezzo per riaffermare il credo che < >.

L' ex presidente non cita Trump per nome, ma la fatica di vedere un successore che per quattro anni e andato nella direzione opposta. Il Boss ricorda il rapporto col sassofonista nero della E- Street Band Clarence Clemons, per spiegare come aveva capito e deciso di raccontare < >. Obama avverte che <

La cosa piu difficile non e affrontare uno del Ku Klux Klan, ma l' insulto di una persona che non ritenevi cattiva, perche dimostra la profondita della piaga>>. Bruce chiede: come spieghi che questo sia il paese capace di mandare un uomo sulla Luna, e avere le leggi razziste di Jim Crow? La risposta e che < >. Obama sottolinea che < >, eppure da presidente non ha avuto il coraggio di sostenere le riparazioni.

< >. Ma esiste ancora la possibilita di redimere e riunificare l' America? Secondo entrambi, l' estremismo che ha dominato gli ultimi anni nasce dalla paura. Per superarlo bisogna esorcizzarla, partendo da una conversazione franca sui miti americani da demolire e ricostruire.

