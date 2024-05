1. CHOC ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA IL RETTORE MUORE A 60 ANNI

Estratto dell'articolo di Cesare Giuzzi Pierpaolo Lio per il “Corriere della Sera”

FRANCO ANELLI

Un ultimo messaggio agli amici e ai colleghi più stretti: «Il gioco è finito, game over». Poi il volo dal sesto piano del suo palazzo vicino al Castello Sforzesco. Franco Anelli, avvocato, docente e rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore avrebbe compiuto 61 anni tra poco più di un mese. Soltanto mercoledì, i vertici dell’Ateneo hanno annunciato l’avvio dell’iter per la nomina del nuovo rettore […] perché Anelli era alla conclusione del terzo mandato.

Il corpo del rettore è stato notato nel cortile del palazzo intorno alle 22 di giovedì. Al mattino è lo stesso Ateneo di largo Gemelli ad annunciare la «tragica scomparsa» di Anelli […]

FRANCO ANELLI

Anelli era rientrato da poche ore, dopo la giornata di lavoro, insieme alla convivente. Poi, un breve aperitivo in casa mentre la donna preparava la cena, e il rettore che poco dopo si è allontanato al piano superiore dell’appartamento per alcune telefonate private. Sono stati i vicini a scoprire il cadavere nel cortile, proprio mentre la donna lo stava cercando per la cena.

L’arrivo dei carabinieri e del 118. Poi la Procura di Milano, con il procuratore Marcello Viola e la pm di turno Giovanna Cavalleri, ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Un atto pro forma in vista dell’autopsia, dell’analisi del traffico telefonico e per consentire agli inquirenti di fugare qualsiasi ombra.

franco anelli mario draghi

[…] In casa non sarebbero stati trovati biglietti. L’ipotesi è che Anelli sia salito attraverso le parti comuni dello stabile all’ultimo piano per poi gettarsi nel vuoto da un ballatoio. Sequestrati anche il telefono e il computer personale del rettore, sui quali ora verrà effettuata la copia forense per le analisi.

Anelli era malato da tempo, anche se la sua patologia era in gestione e non destava preoccupazione.

Per avvisare della tragedia l’anziana madre è stato inviato un sacerdote psicologo direttamente dal Vaticano. Gli investigatori hanno chiarito che dalle prime risultanze il gesto sarebbe da legare «a vicende del tutto private e personali».

franco anelli sergio mattarella

2. IL GIURISTA VICINO AL PAPA PER TRE VOLTE MAGNIFICO CHE INSEGUIVA LA SVOLTA DI UN ATENEO «CREATIVO»

Estratto dell’articolo di Fabrizio Guglielmini per il “Corriere della Sera”

Il rettore Franco Anelli era nato a Piacenza il 26 giugno 1963, dove si era diplomato al liceo scientifico «Lorenzo Respighi». Il giovane Anelli aveva poi conseguito la laurea in giurisprudenza alla Cattolica di Milano nel 1986 con una votazione di 110 e lode e una tesi dal titolo «La risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione degli interessi legittimi», relatore il professor Piero Schlesinger.

franco anelli

In seguito si era impegnato per il dottorato di ricerca in diritto commerciale presso lo stesso ateneo nel 1992. Anelli era diventato professore associato di Istituzioni di Diritto privato a Economia e commercio nel 1993, e quindi professore straordinario nella facoltà di Giurisprudenza dell’università di Parma nel 1996. Dopo questa parentesi aveva fatto ritorno in Cattolica nel 1997, come ordinario di Istituzioni di Diritto privato presso la facoltà di Giurisprudenza. Nel 1998 diventa avvocato cassazionista. È stato professore ordinario di diritto civile presso la sede di Piacenza della Cattolica fino al 2012.

franco anelli sergio mattarella

Il primo gennaio 2013 è stato nominato rettore dell’ateneo milanese dove al contempo ha ricoperto il ruolo di docente di diritto privato. Nel 2020 è stato rieletto per il suo terzo e ultimo mandato.

Franco Anelli aveva anche un profondo legame con Roma: il 13 maggio 2022 Papa Francesco lo aveva eletto consultore della Congregazione per l’Educazione cattolica e, ancora, faceva parte del consiglio di amministrazione della Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, presieduta da Carlo Fratta Pasini.

mario draghi - franco anelli

Nel suo triplice mandato da rettore Anelli aveva amministrato la Cattolica affrontando le sfide dell’ateneo soprattutto con uno sguardo sul futuro, come sottolineava lui stesso: «Dobbiamo essere creativi nelle soluzioni ai problemi che la contemporaneità della didattica ci pone; questo ci chiedono i ragazzi, questo è il nostro obiettivo: preparare studenti capaci di elaborare un pensiero critico. Colti, quindi immuni da stereotipi».

franco anelli

[…] Fra gli impegni extra-accademici di Anelli figuravano le cariche di vice-presidente della Fondazione E4Impact e della Banca Cesare Ponti. Era anche membro del Consiglio di amministrazione di Avvenire Nuova Editoriale Italiana Spa che edita l’omonimo quotidiano; Fai-Fondo Ambiente Italiano; Mater Olbia S.p.A e membro del Board of Directors dell’associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy Onlus e del Consiglio Direttivo della Fondazione Ambrosianeum. È stato curatore, insieme a Carlo Granelli, del manuale di Diritto privato Torrente-Schlesinger.

FRANCO ANELLI

Nei giorni scorsi, era iniziata la procedura per la nomina del suo successore per il quadriennio 2024-2028 alla guida dell’ateneo. Il Senato accademico, convocato per il prossimo 17 giugno, dovrà comporre una rosa di cinque nominativi fra quelli indicati dalle dodici facoltà e poi sottoporli al consiglio di amministrazione; il 24 luglio il cda procederà alla nomina del nuovo rettore.

