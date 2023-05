25 mag 2023 14:03

PERCHÉ IL GOVERNO NON SI COSTITUISCE PARTE CIVILE AL PROCESSO PER L’OMICIDIO DELL’AMBASCIATORE ATTANASIO E DEL CARABINIERE VITTORIO IACOVACCI UCCISI IN CONGO NEL 2021? NON È CHE PALAZZO CHIGI TEME CONSEGUENZE NEL RAPPORTO CON L’ONU? IL PROCESSO VEDE IMPUTATI DUE FUNZIONARI DEL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE (PAM), AGENZIA DELL'ONU, ACCUSATI DI OMICIDIO COLPOSO PER NON AVERE GARANTITO LA SICUREZZA AI DUE ITALIANI. INTANTO PER LA DIFESA UNO DEI DUE IMPUTATI RISULTA IRREPERIBILE. I TEMPI DEL PROCESSO RISCHIANO DI ALLUNGARSI...