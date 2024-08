PERCHÉ JOSH KETTLER HA MOLLATO IL PRINCIPE HARRY E LA MOGLIE MEGHAN MARKLE? UFFICIALMENTE IL RESPONSABILE DELLO STAFF DEL DUCA ERA “ASSUNTO IN PROVA” E AVREBBE CONCORDATO CON LA COPPIA CHE ANDARE AVANTI “NON ERA LA SOLUZIONE GIUSTA” – MA IL BIOGRAFO REALE TOM QUINN HA UN’IDEA DIVERSA: "KETTLER E' SCAPPATO PERCHÉ LAVORARE COI SUSSEX È IMPOSSIBILE, SONO INCONTENTABILI”. E INFATTI EX MEMBRI DELLO STAFF RIVELANO CHE…

Negli ultimi tempi era stato l'ombra dei Sussex: aveva organizzato lui il «finto royal tour in Nigeria». L'idillio, tuttavia, è già finito: Josh Kettler non lavora più per Harry e Meghan dopo soli 3 mesi dalla sua assunzione. C'è chi si sussurra che lavorare alla corte dei Sussex sia semplicemente impossibile. Fatto sta che Kettler, esperto professionista delle pubbliche relazioni, si aggiunge alla lunga lista dei dipendenti (ben 17) che hanno mollato la coppia.

Ufficialmente Josh Kettler era stato «assunto in prova». Le dimissioni dopo soli tre mesi sono state decise assieme ai Sussex perché, semplicemente, «non era quella la soluzione giusta». Ma c'è anche chi, come il biografo reale Tom Quinn, sostiene che Kettler se la sia data a gambe semplicemente perché «lavorare coi Sussex è impossibile, sono incontentabili».

Versione rafforzata da un ex dipendente dei duchi, che ha appena detto al Daily Mail: «Per tutto il tempo in cui ho lavorato lì, non ho sentito un solo membro o ex membro dello staff dire che avrebbe accettato di nuovo il lavoro se gliene fosse stata data la possibilità. Tutti scappano e non ritornano». Un ex membro dello staff ha dichiarato: «La cosa più significativa è che per tutto il tempo in cui ho lavorato lì, non credo di aver sentito un solo attuale o ex dipendente il loro staff dice che accetterebbero di nuovo il lavoro se ne avessero la possibilità». […]

