Estratto dell'articolo di Sandro De Riccardis per “la Repubblica”

Il mistero del suicidio dello scorso 5 agosto di Luca Ruffino, venuto in soccorso della ministra del Turismo Daniela Santanchè nel salvataggio di Visibilia editore. E i comportamenti anomali dell’imprenditore che ha rastrellato azioni della società – anche quando, dallo scorso marzo, era presidente del cda – senza darne comunicazioni alla Consob e al mercato.

Un giallo nel giallo, quello delle omissioni del “re dei condomini” che per quasi un anno ha operato nell’ombra, fino a pochi giorni prima della decisione di togliersi la vita. Tanto che ieri è stata proprio la Consob a comunicare – caso più unico che raro, quello di sostituirsi alla società emittente delle azioni – che Ruffino e la sua Sif Italia hanno acquistato, tra ottobre 2022 e luglio 2023, quote di Visibilia fino a raggiungere il 71,33 per cento del capitale senza informare il mercato.

Omissioni che s’intrecciano con una tragedia al momento senza una precisa motivazione, giudicata “inspiegabile” dagli stessi familiari. Tanto che i pm di Milano Laura Pedio e Maria Giuseppina Gravina che indagano sul dissesto finanziario delle società fondate da Santanchè, e che poi hanno aperto un fascicolo per induzione al suicidio, hanno dato mandato alla Guardia di Finanza di Milano di compiere gli accertamenti sull’impennata delle quote di Ruffino e Sif, dal 30 per cento dell’ottobre 2022 al 73 per cento di inizio agosto.

E presto l’indagine potrebbe arricchirsi delle ipotesi di reato che vanno dalla manipolazione del mercato all’ostacolo all’autorità di vigilanza, fino all’insider trading.

La scalata nell’ombra con l’acquisto di circa 2,3 milioni di titoli è fotografata - fino al 17 luglio - dalle tabelle diffuse ieri dalla stessa Consob, a cui la procura aveva già chiesto una relazione sulle omissioni al mercato.

[…] Nelle tabelle vengono ricostruiti, giorno per giorno, i tanti acquisti. Con il risultato che a metà luglio Ruffino (che a settembre 2022 deteneva solo l’1,70 per cento) controllava il 21,31, oltre al 50 per cento attraverso Sif Italia. Dallo scorso marzo e fino a poco prima del suicidio, Consob aveva sollecitato il manager a fornire le informazioni, ma senza risposte adeguate. Solo di recente Sif aveva reso note le acquisizioni di giugno e luglio.

Perché Luca Ruffino non ha comunicato al mercato il frenetico acquisto di titoli? Perché ha deciso di investire – almeno un milione e mezzo per l’aumento di capitale e le azioni - per soccorrere una società gravata da debiti e giudicata dai consulenti del pm priva di continuità aziendale? C’era l’obbligo impellente di evitare il costo politico di un’eventuale bancarotta o anche di un’ispezione in azienda?

Ruffino, hanno raccontato dei testimoni, era apparso «agitato, teso» nell’udienza civile di giugno, dopo che i periti della procura avevano descritto Visibilia come una società dall’ «avviamento quasi nullo», con «irregolarità finanziarie » e «bilanci inattendibili». E lì, proprio lui aveva chiesto al tribunale un rinvio per poter leggere i documenti. Eppure, da allora, gli acquisti di azioni non sono cessati. Fino alla decisione di togliersi la vita.

