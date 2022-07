NELLA STORIA DEL PAESE (MA NON IN QUELLA RECENTE) C’È UNA LUNGA SERIE DI ASSASSINI POLITICI

Un giornalista della NHK ha ripreso l'attentatore poco prima che sparasse a Shinzo Abe https://t.co/zJr2XttCs0 — Giulia Pompili (@giuliapompili) July 8, 2022

1 - GIAPPONE: SOSPETTATO ERA DECISO A UCCIDERE L'EX PREMIER ABE

shinzo abe a terra

(ANSA) - L'uomo arrestato in Giappone, accusato di aver sparato all'ex premier Shinzo Abe, è un ex militare delle Forze di autodifesa, cha ha servito per circa tre anni nella Marina, e deciso a uccidere Abe perché "insoddisfatto per l'operato dell'ex capo politico". Lo riporta l'emittente pubblica Nhk, riferendo che il 41/enne Tetsuya Yamagami, è stato bloccato dalle forze dell'ordine subito dopo aver esploso i primi due colpi. L'arma utilizzata dall'uomo, riferiscono i media nipponici, sembra a tutti gli effetti essere di produzione artigianale.

2 - GIAPPONE ATTENTATO SHINZO ABE, LE IPOTESI: L’OMBRA LUNGA DELLE SOCIETÀ SEGRETE E DELL’ESTREMISMO POLITICO-RELIGIOSO

tetsuya yamagami l attentatore di shinzo abe

Paolo Salom per www.corriere.it

Quello che è accaduto in Giappone ha radici antiche. Nel Sol Levante l’assassinio politico per secoli è stato considerato una forma «estrema ma accettabile» di protesta politica. Così scrive il New York Times il 26 febbraio 1936, all’indomani dell’uccisione di Tatsukichi Minobe, docente all’Università Imperiale di Tokyo.

La sua colpa? Minobe aveva pubblicamente messo in dubbio lo status di divinità attribuito al Tenno. Più di recente, il 13 ottobre 1960, Inejiro Asanuma, leader dell’opposizione socialista, fu ucciso da un diciassettenne, Futaya Yamaguchi, durante un comizio di fronte a mille persone: l’arma del delitto una spada da samurai.

Le Forze di autodifesa giapponesi hanno fatto sapere che Tetsuya Yamagami, il sospettato subito arrestato che avrebbe usato quest'arma per sparare, è stato nella Marina nipponica per 3 anni. Avrebbe detto alla polizia di essere "insoddisfatto" della politica di Shinzo Abe. pic.twitter.com/4OqrSAp3zO — Giulia Pompili (@giuliapompili) July 8, 2022 Nobuo Kishi, fratello minore di Shinzo Abe, attuale ministro della Difesa del Gabinetto Kishida, ha detto che è stata necessaria una trasfusione per cercare di tenere in vita Abe. pic.twitter.com/CoSD9w1TeA — Giulia Pompili (@giuliapompili) July 8, 2022

l arma usata da tetsuya yamagami per sparare a shinzo abe

Quello che accomuna questi episodi è l’appartenenza degli assassini a società più o meno segrete di estrema destra, ovvero a un’origine culturale che — in un ambiente immerso nel fanatismo — da sempre rifiuta la trasformazione del Paese avviata con la riforma Meiji, a partire del 1868. La modernizzazione a tappe forzate, insomma, che ha posto fine allo shogunato (e al Medioevo nipponico), ha avuto come conseguenza una risposta di segno opposto di parte del Paese, quella più legata alle tradizioni indiscusse per millenni.

l arma usata da tetsuya yamagami per sparare a shinzo abe

Ma è questo il caso della tragica aggressione a Shinzo Abe? Per quanto ancora prematuro, è certo possibile inquadrare il gesto in un contesto di estremismo politico-religioso. Tuttavia, Abe non era più al potere dal 2020. E comunque lui stesso — per due volte premier liberal-democratico — ha spesso suscitato l’entusiasmo delle frange più conservatrici del Sol Levante.

Per attribuire un significato ai due spari che hanno ridotto in fin di vita Shinzo Abe occorrerà dunque attendere qualche spiegazione da parte delle autorità su motivazioni ed eventuali complicità, senza escludere il gesto di un pazzo.

attentato a shinzo abe 1

E tuttavia, anche se così fosse, resteranno comunque più domande che certezze in un Paese che nel 1945 ha deciso di archiviare la guerra come strumento politico sulla scena del mondo ma ha lasciato, o non ha potuto eliminare definitivamente, spazio all’idea che la violenza possa talvolta essere l’unica soluzione ai contrasti politici.

