PERCHE’ SU UNO DEI ROLEX GRIFFATI TOTTI CHE SAREBBE STATO VENDUTO NELL’ESTATE 2020 DA UN GIOIELLIERE DI MONTECARLO CAMPEGGIAVA LA SCRITTA 9 DICEMBRE 2013? IN QUELLA DATA CI FU LA FESTA DI NATALE DELLA ROMA. E PALLOTTA, CHE IL GIORNO PRIMA AVEVA RICHIAMATO BONARIAMENTE TOTTI (“CHE FAI NON MI SALUTI?”) REGALO’ UN ROLEX AL PUPONE E A TUTTI I CALCIATORI DELLA ROMA...

Da calciomercato.com

Nel post-gara più che il presidente della Roma, sembrava un bambino entusiasta. James Pallotta ha voluto attendere la squadra all’uscita dagli spogliatoi e ha salutato uno ad uno i protagonisti della bella vittoria sulla Fiorentina. Ha abbracciato Maicon, De Rossi e Destro.

Come riporta Il Messaggero, ha pure richiamato bonariamente Totti che impegnato con i due figli non si era accorto della sua presenza. 'Che fai non mi saluti?' ha chiesto divertito l’imprenditore statunitense al capitano che con il piccolo Cristian che lo tirava per la giacca e Chanel che correva per la salita che porta poi all’uscita dallo stadio, ha trovato appena il tempo per abbracciarlo e rimandare l’appuntamento ad oggi. In serata in un noto locale di Testaccio andrà in scena la festa di Natale.

TOTTI E PALLOTTA

Da pagineromaniste.com – dicembre 2013

Il Tempo – Serafini – «Totti ha detto che gli avrebbe fatto piacere se venissi meno spesso». Tranquilli, è soltanto uno dei soliti scherzi di James Pallotta, l’ultimo in senso cronologico prima di imbarcarsi nuovamente sul solito volo privato direzione Stati Uniti. Il presidente della Roma ha lasciato la capitale ieri di buon mattino e a Trigoria si sente già la sua mancanza. Sì, perché la presenza di Pallotta è diventata ormai un buon auspicio e fonte di serenità per la squadra, sempre più felice di sentire la vicinanza del proprio presidente. Quindi non fatevi ingannare dalle apparenze, come spiegato dal dg Mauro Baldissoni a margine della cena di Natale: «Purtroppo non possiamo portare con noi il presidente a San Siro. Ha detto ai ragazzi che vorrebbe passare più tempo con noi».

D’altronde il ruolo di portafortuna del patron romanista ha quasi sempre funzionato (la dura eccezione nel derby del 26 maggio scorso) nelle fugaci apparizioni all’Olimpico. Durante la cena organizzata dalla società, Pallotta ha voluto donare personalmente un orologio Rolex da circa 10mila euro a tutti i giocatori per un valore totale di 200mila euro che si aggiungono agli stipendi di ottobre appena pagati dalla società. (…)

