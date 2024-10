PERCHÉ SARA CENTELLEGHE È STATA UCCISA? – LA 19ENNE DI COSTA VOLPINO, IN PROVINCIA DI BERGAMO, È STATA AMMAZZATA CON UNA SERIE DI FORBICIATE IN PIENO VISO: PER L’OMICIDIO È STATO ARRESTATO UN 18ENNE DI ORIGINI INDIANE, JASHANDEEP BADHAN, UN VICINO DI CASA CHE DA TEMPO CREAVA PROBLEMI ALLA FAMIGLIA PER PROBLEMI DI SOLDI – QUELLA SERA IL RAGAZZO ERA USCITO CON GLI AMICI, CHE RACCONTANO: “LO ABBIAMO PORTATO A CASA ALLUCINATO DALLA DROGA”…

Estratto dell’articolo di Ilaria Carra e Manuela Bergamonti per “la Repubblica”

sara centelleghe

A distanza di ore, sul grigio chiaro delle scale di marmo, restano ancora le macchie rosse che nessuno ha voluto ripulire. Arrivano su fino al terzo piano di questa palazzina tra i portici di Costa Volpino, alto lago d’Iseo, lato Bergamasco, dove viveva la vittima, Sara Centelleghe, 19 anni tra pochi giorni, giovane del posto e aspirante estetista. Uccisa con un paio di forbici, più di dieci fendenti e chissà poi quanti, quasi tutti al volto.

Sul pianerottolo di casa c’è ancora anche l’impronta nel sangue di un piede sinistro, nudo, che per gli investigatori appartiene all’assassino. L’ha lasciata scappando via dopo l’omicidio, senza fare troppa strada, lui che vive nel civico di fianco, stesso edificio, forse passando dai box che sono comunicanti tra i due civici e oggi hanno i sigilli rosso e bianco. Jashandeep Badhan detto “Deep”, 19 anni, origini indiane.

jashandeep badhan 1

«Deep le rue», come si definisce lui sui social. Elettricista, ha confessato di aver ucciso Sara Centelleghe nella notte tra venerdì e ieri. Perché l’ha fatto? Il movente, dicono gli inquirenti, va ancora chiarito. Ma c’è una strada. Perché quella sera gli amici di “Deep” confidano che l’avevano riaccompagnato a casa molto alterato, «allucinato», «volete salire con me non voglio stare da solo» ha detto ai suoi amici.

Aveva preso droghe e forse ne voleva ancora. Tanto che l’avevano portato su fino al portone di casa, viste le sue condizioni. Poi, però, loro si sono allontanati ed è successo altro.

La notte che non è ancora finita. Lui che è uscito di nuovo da casa, dove vive con i genitori e i due fratelli più piccoli. E «va dritto» a casa della 18enne. E la ammazza con un paio di forbici, che avrebbe trovato direttamente in casa della giovane.

omicidio sara centelleghe 2

Il giovane killer cercava droga? Soldi? O entrambe le cose?

[…]

È l’una di notte, circa. La vittima era in casa con un’amica intima. Parlavano delle serate da progettare, di Halloween, del compleanno di Sara da organizzare, il 9 novembre. Succede tutto in una manciata di minuti. Quando l’amica, come ha raccontato agli investigatori, è scesa a comprare da bere, e dice di aver lasciato la vittima da sola e di essere tornata poco dopo, trovandola ferita, esanime. L’allarme scatta all’1,18.

jashandeep badhan 3

[…] Già alle 8.45 di ieri i carabinieri di Bergamo erano a casa del giovane a prelevare sacchetti di vestiti utili alle indagini. Lui che «da tempo creava problemi alla sua famiglia, screzi per soldi». Famiglia integrata, la mamma un lavoro in biblioteca in comune e il papà un operaio. Il figlio ha confessato di aver ucciso una coetanea. […]

jashandeep badhan 4 omicidio sara centelleghe 3 omicidio sara centelleghe 1 jashandeep badhan 2